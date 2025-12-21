Cristi Danileț, critici vehemente la adresa CSM: „De ce i-am mai tolera pe cei 8 acolo? Nu fac nimic pentru justiție”

Cristi Danileț protestează în fața Curții de Apel, față de modul cum este gestionată Justiția, pe 16 septembrie 2018. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul judecător Cristi Danileț contestă atitudinea secției de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a avertizat că „nu va tolera” ingerințe în activitatea puterii judecătorești, după propunerea președintelui Nicușor Dan de a se desfășura un referendum în rândul magistraților.

După ce reprezentanții CSM au respins clar inițiativa unui referendum în Justiţie, fostul judecător Cristi Danileț a afirmat, într-o reacție pe Facebook, duminică seară: „Pe mine ma interesează propunerile magistraților și atenționările cu privire la abuzurile din sistem. Mai ales cele care vor fi dezvăluite mâine”.

„Când ai magistrați terorizați în instanțe și parchete, magistrați cărora le este frică să se întâlnească fie și cu Președintele României, când ai magistrați care pe forumurile interne de discuții posteaza ca „membru anonim” de teamă, când ai magistrați cărora le este rușine sau jenă să spună în ipostaze private unde lucrează, înseamnă că CSM și-a greșit menirea. Magistrații nu sunt și nu se simt protejați”, afirmă Danileț.

Potrivit lui, „8 din 9 membri ai secției de judecători habar nu au ce se întâmplă în instanțe”.

„Deși sunt de 2 ani în funcții, de abia săptămâna asta au lansat o consultare printr-un chestionar electronic printre judecători pentru a afla problemele. Au luat în derâdere materialul Recorder. Au luat la mișto magistrații semnatari ai listei de sprijinire a celor vocali. L-au pierdut pe Beșu cedându-l parchetului și nu au avut vreun cuvânt de spus la abuzarea Ralucăi Moroșanu cu recuzarea aia de tot râsul. Au sancționat-o pe Panioglu de 5 ori ilegal”, acuză Cristi Danileț.

„Au detașat oameni în diverse instituții, deși se plâng că instanțele nu au oameni (cum naiba poți sa ții un magistrat detașat 15 ani in CSM, iar altul prin Ministerul de Externe, azi pe post de ambasador, de peste 20 ani??). Au transferat oameni pe ochi frumoși. Au promovat la supremă judecători din grupul lor de interes. Au un membru în CSM care este agent al Guvernului. O susțin la ÎCCJ pe Savonea, cea care a fost dovedită că a încălcat drepturile omului”, continuă el.

„Sincer, de ce i-am mai tolera pe cei 8 acolo? Nu fac nimic pentru justiție, dar pare că fac totul pentru injustiție”, conchide fostul judecător.

Cristi Danileț a câștigat la CEDO după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook

La începutul acestei săptămâni, printr-o decizie definitivă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț.

O decizie CEDO care vine într-un moment extrem de delicat în justiția din România, după documentarul Recorder care a împărțit sistemul judiciar. Aproape 900 de magistrați, printre care Cristi Danileț, au semnat un apel comun la solidaritate cu colegii lor care au depus mărturie în documentarul „Justiție Capturată”, în timp ce conducerile Curții de Apel, CSM și ÎCCJ au acuzat un plan pentru decredibilizarea și destabilizarea justiției.

Hotărârea CEDO este totodată importantă în contextul zecilor de dosare de cercetare disciplinară declanșate de Inspecția Judiciară (care funcţionează în cadrul CSM) pentru delict de opinie în cazul unor magistrați care de-a lungul timpului au semnalat problemele din justiție.