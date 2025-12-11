Cristi Danileț, reacție rapidă după conferința de presă de la Curtea de Apel București: „Ce mă așteptam să văd”

Cristi Danileț participă la audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională, în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, la Camera Deputatilor din Bucuresti, miercuri 27 aprilie 2022. Inquam Photos / George Calin

Fostul judecător Cristi Danileț afirmă că a fost surprins de conferința de presă organizată joi de conducerea Curții de Apel București (CAB) și că modul în care s-au comportat judecătorii care conduc instanța este „rușinos”.

„Într-o conferință de presă instituțională te aștepți să vezi comportament ireproșabil, calități de comunicare, limbaj pe înțelesul oamenilor”, a scris pe pagina sa de Facebook Danileț, un fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii între 2011 și 2017.

„În niciun caz nu te aștepți să vezi atitudini sindicaliste, certarea participanților, judecarea unor persoane lipsă, publicarea unor date confidențiale”, a adăugat el în condițiile în care Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel, a lansat mai multe acuzații la adresa magistratei Daniela Panioglu.

Panioglu este cea care a declarat miercuri seara la Euronews, într-o intervenție în prime time, că neregulile semnalate de documentarul Recordul „Justiție capturată” sunt adevărate.

Danileț amintește de „dreptul la justiție”

„Aș fi vrut să aud așa ceva: ‘în reportajul RECORDER ni s-au semnalat chestiuni grave, vom verifica, vom lua măsuri dacă sunt nereguli, scopul justiției este să se aplice legea pentru a se face dreptatea. Susținem pe judecătorii corecți, sperăm ca cei incorecți să răspundă’”, a afirmat Cristi Dănileț în mesajul pe care l-a publicat la scurt timp după încheierea conferinței de presă.

„Din păcate… a fost cu totul altceva. E rușinos modul de comportare a conducerii CAB. Eu știu că dreptul la justiție este un drept al omului, iar dreptatea este o valoare constituțională”, a continuat el.

„Orice neagă sau încalcă cele doua principii nu are vreo legătură cu statul de drept. Or, magistrații sunt cei care au îndatorirea etică de a apăra statul de drept, nu abuzurile, injustiția, nedreptatea. Cei mai mulți sunt profesioniștii. Unii insă ne fac de râs și distrug munca celor corecți”, a conchis el.