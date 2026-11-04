Cristian Tudor Popescu, concluzie despre „victoria zdrobitoare” obținută totuși de Trump. Asupra cui

Cristian Tudor Popescu a făcut o nouă analiză a alegerilor americane de la jumătatea mandatului și a afirmat că președintele american Donald Trump a obținut „o victorie zdrobitoare” asupra propriului partid, Partidul Republican.

Democrații au câștigat alegerile intermediare din SUA și vor prelua controlul în Congres, cu circa doi ani rămași până la încheierea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump.

„Trump a obținut o victorie zdrobitoare. Asupra cui? Asupra Partidului Republican. Încă din primăvară, Tartorul Americii declara că e posibil să fie înfrânți în Midterm Elections. Deci, avea acum scenariul pregătit pentru asta. E o explicație pentru miracolul că n-a încercat să amâne, să suspende sau să declare fraudate alegerile, după cum îi e obiceiul”, a scris Cristian Tudor Popescu, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Înaintea alegerilor, Reuters scrisese, citând ca surse un oficial al Casei Albe și două persoane familiarizate cu situația, că la Casa Albă se elaborează de luni de zile planuri pentru scenariul în care democrații vor prelua controlul Congresului după alegerile din 3 noiembrie, cu scopul de a permite administrației Trump să promoveze în continuare părți importante ale agendei sale, dar și de a se pregăti pentru eventuale investigații ale democraților.

„Barack Obama a declarat că această victorie a poporului american merge spre alegerea unui lider care să unească, nu să dezbine. Frumos. Dar eu nu pot să-mi reprim gândul că s-a votat cu BuBu, Buzunarul și Burta, nu cu concepte morale. Dacă nu creșteau prețurile la alimente, la motorina de la pompă, la serviciile medicale, cu toate abjecțiile, minciunile înmărmuritoare fără număr, pretinia cu monstrul Epstein, miliardele cu care s-au ghiftuit el și familia în 2 ani de mandat, Trump ar fi câștigat din nou”, a adăugat CTP.

Unde vede CTP „o rază de speranță”

Gazetarul român consideră că victoria lui Abdulrahman El-Sayed la alegerile din Michigan pentru Senatul SUA și victoria candidatei de culoare Keisha Lance Bottoms la alegerile pentru funcția de guvernator al Georgiei reprezintă „o rază de speranță pentru viitorul Americii și al lumii”.

În final, el a comentat ironic și informația potrivit căreia președintele Nicușor Dan i-a propus lui Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon, ca România să plătească pentru ca SUA să își mențină prezența militară în țara noastră, spunând că șeful statului l-a întrebat „cu ce dăruiește masa spre a nu fi redus numărul de 1.000 militari SUA din România”.

O sursă din Administrația Prezidențială a declarat pentru HotNews că președintele Dan i-a propus oficialului american ca România să suporte costurile pentru staționarea militarilor americani, să ofere condiții mai bune de găzduire și să plătească și costuri suplimentare pentru combustibil.