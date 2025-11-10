Cristian Tudor Popescu, după femicidul din Teleorman: „O poftă de violență și omor plutește ca o ceață vânătă peste România”. Ce soluție propune gazetarul

„Suntem pe primul loc în Europa la morți în accidente auto. Cu siguranță suntem în top și la capitolul atacuri fizice în public, bătălii sălbatice parte-n parte, omucideri, cu subcategoriile femicid și infanticid. O poftă de violență și omor plutește ca o ceață vânătă peste România”, a comentat luni gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu, după crima din Teleorman. În context, el propune și o posibilă soluție – înăsprirea legii.

„În ce privește cauzele, se vorbește întruna de ordine de protecție și brățări electronice, care cică ar putea să-i oprească pe agresori. Vibrații ale aerului: cel hotărât să atace, să ucidă, nu se împiedică de așa ceva. Problema esențială mi se pare alta: ce stare interioară are individul în cauză, stare care-l împinge să se arunce fără șovăire în faptă? Răspuns: lipsa fricii de pedeapsă”, a afirmat gazetarul, într-un text publicat pe pagina lui de Facebook și intitulat „Criminalii, îi vedem. Cine sunt complicii?”.

„Oricât de groaznic ar fi ce comite, un evantai de soluții de scăpare, pe care le-a văzut utilizate de predecesori, îl fac neînfricat. Stupid și grotesc cuvânt. Cei mai mulți sunt niște zdrahoni lași, plini de curaj față de femei, copii, bătrâni ușor de lovit, de omorât. Un adversar în putere, care se poate apăra și chiar contraataca, le strică deliciul de a avea la dispoziție un trup viu, căruia să-i facă ce vor, fără să întâmpine vreo rezistență. În acele clipe, motivul – gelozie, neînțelegeri bănești sau imobiliare, ură interfamilială – nu mai contează. Contează satisfacția intensă de a vedea cum se scurge viața din ființa pe care o lovești. Asta caută, de fapt, un bărbat care ucide o femeie, un copil, un bătrân, o pisică, un câine, un cal. E ca un drog”, a mai scris gazetarul.

Cristian Tudor Popescu se referă și la alte probleme ale justiției din România – de la fuga din țară a cântărețului de manele Dani Mocanu și incapacitatea autorităților de a-l prinde pe Emil Gânj, bărbatul din Mureş acuzat că și-a omorât fosta iubită, iar apoi a incendiat casa în care se afla cadavrul, în prezent fiind de negăsit, până la prescripție.

Gazetarul spune că vede „o posibilă soluție” și îi critică dur pe „politicienii care se feresc să înăsprească legi”, sugerând că aceștia „sunt complici la crime”.

Ce mai afirmă Cristian Tudor Popescu:

Apoi, făptuitorul poate să fugă din țară, ca atâția alții înaintea lui, cel mai nou, manelistul Dani Mocanu, sau să se ascundă pur și simplu, fiind de negăsit de către Poliție, ca asasinul din Mureș. Dacă nu, își ia avocați iscusiți, buni să bage degetul în găurile din legi. Sau cumpără direct un judecător care să-l pună în libertate, «întrucât nu reprezintă un pericol», spre stupoarea îngrozită a unei țări întregi. Pe urmă, mai e și prescripția, care îi face scăpați pe atâția, sau eliberarea condiționată după câțiva ani dacă, totuși, ajunge în pușcărie. De câți ucigași aveți știre că-și duc până la final pedeapsa de 20-25 de ani? Aici văd o posibilă soluție: legile să fie rescrise așa încât pentru crimă gravă de orice fel, singura sentință să fie închisoare pe viață. Fără posibilitate de eliberare pe parcurs. Fără a putea primi vizite sau pachete. Fără tovarăși de celulă, izolat în câțiva metri pătrați. Să știe că efectiv va putrezi în pușcărie până la capăt.

Sentimentul impunității este cauza psihologică, individuală. La nivel de societate, ea este creată de către politicienii care se feresc să înăsprească legi, că nu se știe când au și ei nevoie de porți de scăpare, precum și de către magistrați speciali și unici, care tranzacționează Justiția la toate nivelurile. Oare ar avea vreo tresărire toți aceștia dacă li s-ar spune că sunt complici la crime?.”

Reacția lui Cristian Tudor Popescu vine în contextul în care o tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă de soţ în faţa celui mai mic dintre ei (de trei ani), pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu Beciu, judeţul Teleorman.

Luni, procurorul general al României, Alex Florența, a dispus efectuarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele în legătură cu modul în care s-au efectuat cercetările în cazul femeii ucise în Teleorman, respectiv evenimentele de dinainte de producerea crimei.

Anterior, pe 25 septembrie, femeia reclamase faptul că fostul soț a a răpit-o și violat-o, agresiunile având loc în condițiile în care exista un ordin de protecție provizoriu emis de Poliție. Și Poliția Română a anunțat că a trimis o echipă în control la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, pentru a cerceta modul în care polițiștii locali s-au ocupat de acest caz.