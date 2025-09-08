Cristian Tudor Popescu, după finala US Open: Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Magaoaia Trump

„O singură data m-am mai bucurat ca aseară la auzul huiduielilor pe o arenă de tenis. Atunci, în anii ’90, Năstase, Adrian, nu Ilie, a dat buzna pe Central, în turneul Țiriac-Năstase Trophy, în toiul disputării unui punct, slugi preaplecate deschizându-i poarta de acces împotriva tuturor regulilor”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu luni, într-un mesaj publicat după finala masculină de la US Open, în contextul în care președintele american Donald Trump, care a venit să vadă partida, a fost huiduit în arenă.

„Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Magaoaia Trump, nu zice nici cârc la toate nemerniciile majestății sale. Trump și-a bătut joc din start de cei 24.000 de spectatori plătitori de bilete deloc ieftine și de planul orar strict al finaliștilor Alcaraz și Sinner, filtrele de securitate instalate de SPP-ul prezidențial întârziind începerea meciului cu peste 45 de minute”, a notat Cristian Tudor Popescu, într-o postare publicată pe pagina lui de Facebook și intitulată „America n-a damblagit de tot”.

Când Donald Trump a apărut prima dată în loja oficială pe marile ecrane, „huiduiala a fost uriașă”, a remarcat gazetarul.

Ce mai afirmă Cristian Tudor Popescu despre prezența lui Trump la finala US Open:

Pe întreg parcursul finalei, televiziunea nu a mai dat nicio imagine cu marele om. La sfârșit au fost niște tentative, marcate cu boo! (huo!) și mai aprinse. «Ce cauți aici?», îl întrebau astfel pe prezident iubitorii tenisului. «Aici e un loc curat, un templu al sportului unde se înfruntă în luptă dreaptă, tu nici nu cunoști cuvântul ăsta, doi tineri cinstiți, care nu se urăsc, băi, Trump, dimpotrivă, sunt cei mai buni prieteni dincolo de competiție și cei mai buni jucători din lume!».

Pentru subsemnatul, finala US Open 2025 va rămâne nu numai un triumf al tenisului, prin jocul până odinioară de neimaginat al lui Carlos și Jannik, dar și o victorie a Americii asupra ei înseși…”

Startul finalei masculine a US Open, dintre italianul Jannik Sinner şi spaniolul Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră din cauza măsurilor de securitate suplimentare, iar preşedintele Trump a fost întâmpinat cu ovaţii, dar şi cu huiduieli de către spectatori, când a salutat din loja arenei Arthur Ashe, a relatat duminică The Associated Press.

Trump a fost primul preşedinte în funcţie care asistă la turneul de la Flushing Meadows, după Bill Clinton, în 2000.

Liderul de la Casa Albă a primit aplauze răsfirate și, mai mult, huduieli și fluierături. Apoi, pe măsură ce arena s-a umplut, în momentul intonării imnului SUA, președintele Trump a fost aplaudat de public.

Vorbind cu presa după ce s-a întors duminică noapte la Washington din New York, Trump a spus că „i-a plăcut” să participe la meci și a lăudat „talentul incredibil” al ambilor jucători. „Fanii au fost foarte amabili. Nu știam la ce să mă aștept”, a declarat Trump. „În general, ai zice că este o mulțime oarecum «progresistă», cum se spune în zilele noastre”, a adăugat președintele american.