Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu susține că premierul Luca Niculescu „și-a semnat cu drag abdicarea”, prin atribuțiile acordate social-democratului Marian Neacșu.

Neacșu, vicepremier și ministru de interne, va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru, conform unei decizii semnate de Luca Niculescu și publicate miercuri în Monitorul Oficial.

Premierul a fost criticat de opoziție, însă purtătorul de cuvânt al Guvernului a descris decizia drept o consecință a reducerii numărului de vicepremieri.

Comentând situația, miercuri seară, într-un mesaj publicat pe Facebook, Cristian Tudor Popescu a spus că Marian „Neacșu era oricum peste el, dar premierul ar fi putut să-i ceară povețe nu în public, păstrând aparențele”.

„PSD însă a vrut cu tot dinadinsul umilirea publică a lui Niculescu, care devine, astfel, cel mai străveziu și nedemn premier postdecembrist. Totodată, în completare, N. Dan l-a întors din drumul către Berlin, anunțând că se duce El însuși”, a adăugat gazetarul, făcând referire la decizia președintelui de a merge el însuși la reuniunea Coaliției de Voință, deși inițial se stabilise că va fi prezent Luca Niculescu.

CTP critică „a doua colectivizare”

CTP a descris atribuțiile primite de Marian Neacșu drept „un semnal puternic” pe care îl trimite PSD de la centru, într-o perioadă în care social-democrații vorbesc despre intenția de a comasa unități administrativ-teritoriale – pe care gazetarul a criticat-o, comparând-o cu o „a doua colectivizare”.

„Comasarea asta sună, în esență, ca un soi de colectivizare. Bucăți de pământ din România, deținute de primari și președinți de CJ, sunt puse la un loc sub stăpânirea câte unuia singur. Operațiunea se face, carevasăzică, voluntar, așa cum țăranii intrau în «colectivă» voluntar, cu țeava puștii în rinichi. Cu o mare deosebire însă: PSD vrea să fie aidoma strămoșului său PCR, dar nu poate”, a scris el.

La aproape o lună de la lansarea de către PSD a dezbaterii privind reorganizarea administrativ-teritorială, guvernul pregătește în prezent o ordonanță de urgență pentru a reglementa aspecte referitoare la comasarea voluntară a localităților.

CTP consideră, însă, că PSD „nu are destulă putere centrală ca să poruncească provinciei”.

„Căci despre asta e vorba: nu despre optimizare administrativă, nu despre reducere a cheltuielilor sau a personalului, nu despre redistribuirea resurselor, pe scurt, nu despre reformă, ci despre Putere. Scopul «reformist» al PSD este să aibă mai multă putere asupra teritoriului decât are acum”, a adăugat CTP.

Zece ministere, delegate lui Neacșu

Decizia semnată de premierul Luca Niculescu privind stabilirea atribuțiilor lui Marian Neacșu, vicepremier și ministru de Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, Marian Neacșu va asigura coordonarea funcțională a următoarelor ministere:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Ministerul Justiției;

Ministerul Apărării Naționale;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Ministerul Sănătății;

ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Toate aceste ministere sunt conduse de social-democrați.

De asemenea, decizia semnată de Luca Niculescu prevede ca liderul social-democrat să coordoneze instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Acestea sunt Secretariatul general al Guvernului și Cancelaria primului ministru.

În mandatul de vicepremier din Guvernul Bolojan, Marian Neacșu coordona și aviza proiectele cu impact bugetar a șase ministere, conduse de social-democrați. De asemenea, el avea în coordonare instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat miercuri după-amiază, despre atribuţiile care i-au fost date lui Marian Neacşu prin decizia premierului Luca Niculescu, că actualul guvern a preluat o structură cu cinci vicepremieri de la fostul Executiv, dar funcționează în prezent cu un singur post de viceprim-ministru.

„După cum bine ştiţi, acest guvern, să spunem, hibrid din perspectiva compoziţiei politice, monocolor din perspectiva partidului aflat la guvernare şi completat cu membrii guvernului care fac parte din zona tehnocrată, are o structură din perspectiva conducerii diferită de cea a guvernului anterior, o structură cu cinci vice-prim-minişti. Aşa arată în acest moment decizia premierului în legătură cu atribuţiile domnului vicepriministru Marian Neacşu. Este singurul vicepremier din acest guvern, un guvern care, sigur, a preluat Executivul de la cel anterior, cu o structură de cinci vice prim-miniştri”, a spus Dan Cărbunaru, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

„În condiţiile în care acest guvern are un singur post de vicepriministru, desigur, pe lângă structura de bază pe care domnul Marian Neacşu a gestionat-o, a avut adăugate o serie întreagă de alte atribuţii”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.