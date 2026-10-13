CTP comentează planul lui Nicușor Dan și strategia PSD. „În politica românească se încearcă și călcarea legii gravitației, dacă s-o putea”

Cristian Tudor Popescu consideră că scenariul alegerilor anticipate nu are „probabilitatea cea mai mare” și a indicat varianta pe care o vede el „fezabilă” pentru învestirea guvernului Luca Niculescu.

Gazetarul a fost întrebat, marți seară, la B1 TV, despre ipoteza alegerilor anticipate, pe care, conform declarațiilor făcute pentru HotNews de surse apropiate de Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan nu va ezita să le declanșeze dacă partidele fostei coaliții nu ajung la un acord pentru învestirea Guvernului.

CTP a spus că un astfel de scenariu contrastează cu declarațiile făcute până acum de șeful statului, „dar am văzut multe, știm ce se poate în politica românească, se pot călca orice legi, se încearcă și călcarea legii gravitației, dacă s-o putea”.

„E posibil ca domnul Nicușor Dan să vină acum, brusc, cu alegeri anticipate, dar nu cred că este probabilitatea cea mai mare. În continuare domnul Nicușor Dan nu își dorește alegeri anticipate. Știe foarte bine de ce. De asemenea, între toate partidele din Parlament în momentul ăsta, PSD este cel mai îngrozit de anticipate – și are de ce. Pentru că se află la cel mai scăzut nivel din istoria sa, ca procentaj, în acest moment, PSD”, a adăugat el.

Sorin Grindeanu a susținut, marți seară, la România TV, că declanșarea alegerilor anticipate „nu e un scenariu de dorit pentru România, dar Partidul Social Democrat o să fie pregătit și, în niciun caz, Partidul Social Democrat nu va lua mai puțin decât a luat în 2024, când a câștigat alegerile”.

CTP, despre varianta „fezabilă”

Cristian Tudor Popescu i-a acuzat pe social-democrați că „au simulat că ar fi de acord” cu alegerile anticipate, „ca să nu se zică că sunt fricoși, dar de fapt n-au dorit niciun moment așa ceva”.

El a comparat alegerile cu o procedură de achiziție publică, „în care își prezintă toată lumea oferta pe caietul de sarcini și este ales cineva”.

„Eh, pentru că nu poate să participe la o licitație legală PSD acum, că știe că șansele sunt foarte mici, vrea de la domnul Nicușor Dan o atribuire directă. Am văzut procedeul acesta ce carieră a făcut în corupția din România (…). Asta este esența situației. Vrea o atribuire directă PSD și este posibil ca ea să se realizeze în formula asta: domnul Luca Niculescu – premier, miniștri PSD și miniștri tehnocrați. Am auzit-o vehiculată. Asta e fezabilă, pentru că PNL o va vota, USR cred că o va vota și el, UDMR nu mai vorbesc, și atunci cred că poate să treacă”, a continuat CTP.

În ceea ce privește configurația Guvernului, gazetarul a susținut că la portofolii ca Apărarea, Externele și Finanțele „decide domnul Nicușor Dan, deci PSD o să aibă, de pildă, Energia, o să aibă Agricultura, o să aibă Transporturile, Sănătatea, tot felul de astfel de ministere foarte sensibile pentru populație, unde se vede direct ce faci și cum afectezi populația”.

„Cred că n-a rezolvat nimic din punctul ăsta de vedere PSD”, a mai spus CTP.

PSD a anunțat că va lua o decizie finală cu privire la poziționarea față de guvernul Luca Niculescu miercuri, într-o ședință de Consiliu Politic Național. HotNews a scris despre variantele pe care le va pune Sorin Grindeanu pe masă la discuția cu liderii din teritoriu și parlamentarii partidului.