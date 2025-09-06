CTP îi numește pe medicii care au participat la conferința cu teorii anti-vaccin de la Brașov „vraci ai Noului Ev Mediu”: „Diagnostice demne de Georgescu-Dumnezeilă”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat dur conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, desfășurată sâmbătă la Brașov, eveniment pe care l-a catalogat drept o manifestare de tip conspiraționist. „Acești vraci ai Noului Ev Mediu au discutat despre cum a fost lansat vaccinul anti-Covid împotriva omenirii (…) cu diagnostice demne de doctorul lor Honoris Causa, Georgescu-Dumnezeilă, pe care mai mult ca sigur l-au și votat cu entuziasm”, a scris CTP pe Facebook.

„La conferința de la Brașov (…) au participat și niște medici în toată regula, cadre universitare, specialiști, în alte domenii decât epidemiologie, care au dreptul și datoria de a trata pacienți – mi-e rușine mie să le scriu numele. Acești vraci ai Noului Ev Mediu au discutat despre cum a fost lansat vaccinul anti Covid împotriva omenirii ca s-o împuțineze și s-o controleze, fie direct, fie prin cancere, autism și AVC-uri, diagnostice demne de doctorul lor Honoris Causa, Georgescu-Dumnezeilă, pe care mai mult ca sigur l-au și votat cu entuziasm”, a scris CTP.

„E greu să comentezi așa ceva, mai ales când porți un anume respect meseriei de medic. Doar mă întreb: cum e posibil ca un medic, adică, pentru mine, un om de știință, să vehiculeze astfel de viruși umpluți cu neant care atacă creierul, iscând pandemii la fel de periculoase pe cât COVID 19?”, a adăugat jurnalistul.

„Poate aveți dumneavoastră, cadre medicale sau nu, un răspuns sau mai multe. Poate are și Colegiul Medicilor unul”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.

Medici la o conferință cu teorii anti-vaccin, la Brașov

O conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, la care au participat sâmbătă, 6 septembrie, mai mulți medici din spitale publice și private, a avut loc la Brașov. Evenimentul, prezentat drept o dezbatere medicală, a inclus teme precum „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID”, potrivit Digi24. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cere acum Colegiului Medicilor să îi cerceteze pe medicii care au participat.

În cadrul evenimentului de la Brașov au fost promovate afirmații nefondate, precum: „Statistica post-pandemie a notat țări în care mortalitatea anului 2020 a fost chiar sub pragul mortalității normale. SARS-CoV-2 a fost prima armă biologică și a constituit preambulul utilizării produselor ARN mesager, a doua armă biologică folosită împotriva celor 72 de procente din populația lumii”, dar și faptul că „acest moment realizează răul absolut prin care omul se îndreaptă împotriva creatorului lui, și de asemenea acea explozie de cancere post-vaccinare”, scrie Digi 24.

După apariția informațiilor despre această conferință, Ministrul Sănătății a reacționat pe Facebook spunând că astfel de evenimente „pun în pericol viața pacienților”.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne (…) Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului”, a scris Rogobete într-o postare pe Facebook.

Colegiul Medicilor din România (CMR) a calificat maniferstarea drept o „conferință pseudo-științifică”: „Ne delimităm ferm de această” pseudo-științifică conferință”, ea nefiind creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi, principiu de bază în acticitatea medicală. Atragem atenția tuturor membrilor CMR să se delimiteze, la rândul lor, de astfel de manifestări care nu fac parte din programe avizate de Educație Medicală Continuă, pentru a nu fi asociați cu atitudinile care contravin principiilor medicinei bazate pe dovezi științifice valide”, au scris reprezentanții Colegiului Medicilor.