Cristian Tudor Popescu a spus că George Simion și Călin Georgescu folosesc „tactici diferite” pentru a-și atrage susținerea electoratului și l-a criticat pe președintele Nicușor Dan.

Luni, în ziua în care Călin Georgescu a ieșit din spatele gratiilor și a fost plasat în arest la domiciliu, lideri ai AUR, printre care și președintele partidului, George Simion, au organizat o conferință de presă în care au prezentat un raport cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Cristian Tudor Popescu a afirmat, într-o intervenție la B1 TV, că între cele două evenimente există o legătură.

„Sunt tactici pe care le adoptă cei doi pentru a smulge voturi de la oameni, tactici diferite. George Simion putea să pună orice în așa-zisul său raport, absolut orice, acum, pentru că el are valoare prin faptul că Nicușor Dan și-a bătut joc pur și simplu de o țară întreagă, vreme de un an și jumătate, cât a tot zis că dă raportul publicității – și ne vine acum cu argumentul domnul Nicușor Dan că n-a avut timp să se ocupe de raport, ca și cum ar fi trebuit să îl facă el raportul (…), și nu organele responsabile”, a adăugat gazetarul.

Într-o conferință de presă pe 10 noiembrie, președintele Dan a evitat să dea un calendar concret pentru publicarea raportului care îl promisese cu privire la anularea alegerilor, dar a susținut că, acum că s-a încheiat criza politică, subiectul redevine „una din principalele” sale „preocupări”.

CTP consideră că liderul AUR „profită de acest moment creat de președintele Dan și își aruncă acest obiect propagandistic în public”.

„Vor fi destui care să ia de bun ce spune acolo Simion, în absența raportului oficial al lui Nicușor Dan. Mai mult decât atât, acest document, care este o hârtie de înălțat zmeul, al lui Simion nu face altceva decât să amintească și să reamintească, și să întărească acest gest groaznic al lui Nicușor Dan, de a prosti lumea cu raportul care nu se mai face niciodată”, a continuat gazetarul.

Ce a spus despre Călin Georgescu

Cristian Tudor Popescu a remarcat că Georgescu n-a menționat alți politicieni în primele declarații după ieșirea din arest.

„Călin Georgescu este șeful lui Nicușor Dan, e peste el, pentru că, probabil și cu aportul unor consilieri, care știu ce fac, a ales o cale net superioară (…). Călin Georgescu n-a zis nimic de Bolojan, de Grindeanu, de Neacșu, de Nicușor Dan, n-a zis nimic, n-a pronunțat niciun nume. N-a vorbit de politica Guvernului, de economie, de apărare, de ruși, de Ucraina, de nimic”, a adăugat el.

CTP a spus că fostul candidat la prezidențiale, care a susținut că a fost trădat de „iude” la „prima cântare de cocoș”, a încercat prin astfel de sintagme cu conotații biblice să sugereze „pe toate căile că el, Călin Georgescu, este noul, sau vechiul, Iisus venit pe Pământ a doua oară”.

„Neagă justiția din România complet, neagă orice fel de reglementare, de regulă și pune deasupra legile lui Dumnezeu, atât (…). Această tactică este foarte eficientă – 80% dintre români, din câte știu ultima cifră, se declară creștini, mulți dintre ei fervenți, practicanți, alții chiar habotnici sau bigoți, și toți acești oameni înțeleg acest lucru simplu. Le merge direct la suflet”, a mai afirmat CTP.