CTP spune că Ucraina trăiește zilnic „dezastrul criminal din Rahova”. Întrebarea ridicată de gazetar

Cristian Tudor Popescu a pus duminică o întrebare retorică în care compară tragedia din Rahova, unde o femeie însărcinată și alte două persoane au murit după o explozie într-un bloc, cu evenimentele tragice pe care le trăiesc ucrainenii de când au fost invadați Rusia.

„Vă puteți gândi că dezastrul criminal din Rahova, unde a murit și un copil în mama lui, se întâmplă, de mai rău de 3 ani încoace, zi de zi, noapte de noapte, ceas de ceas, de mii de ori, cu mii de morți, oamenilor din blocurile Ucrainei și copiilor lor?”, a scris gazetarul într-o postare pe Facebook.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite într-o explozie care s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei.

Blocul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane. Concluziile raportului realizat de Inspectoratul de Stat în Construcții arată că scara a 2-a nu mai poate fi utilizată în nicio formă și trebuie dezafectată și înlocuită. Experții apreciază că o consolidare nu este justificată tehnico-economic.

Autoritățile au audiat zeci de persoane, potrivit declarațiilor făcute sâmbătă de directorul Direcției de Investigații Criminale, chestorul de poliție Gheorghe Cristian.