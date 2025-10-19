Sari direct la conținut
Actualitate

CTP spune că Ucraina trăiește zilnic „dezastrul criminal din Rahova”. Întrebarea ridicată de gazetar

HotNews.ro
CTP spune că Ucraina trăiește zilnic „dezastrul criminal din Rahova”. Întrebarea ridicată de gazetar
Cristian Tudor Popescu - CTP. Inquam Photos / Bogdan Buda

Cristian Tudor Popescu a pus duminică o întrebare retorică în care compară tragedia din Rahova, unde o femeie însărcinată și alte două persoane au murit după o explozie într-un bloc, cu evenimentele tragice pe care le trăiesc ucrainenii de când au fost invadați Rusia.

„Vă puteți gândi că dezastrul criminal din Rahova, unde a murit și un copil în mama lui, se întâmplă, de mai rău de 3 ani încoace, zi de zi, noapte de noapte, ceas de ceas, de mii de ori, cu mii de morți, oamenilor din blocurile Ucrainei și copiilor lor?”, a scris gazetarul într-o postare pe Facebook.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite într-o explozie care s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei.

Blocul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane. Concluziile raportului realizat de Inspectoratul de Stat în Construcții arată că scara a 2-a nu mai poate fi utilizată în nicio formă și trebuie dezafectată și înlocuită. Experții apreciază că o consolidare nu este justificată tehnico-economic. 

Autoritățile au audiat zeci de persoane, potrivit declarațiilor făcute sâmbătă de directorul Direcției de Investigații Criminale, chestorul de poliție Gheorghe Cristian.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro