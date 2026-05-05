CUCU BAU, micro-festival de cinema erotic, la Apollo111 în luna mai

Apollo111 Cinema anunță prima ediție CUCU BAU, micro-festival de cinema erotic, care va avea loc între 14 și 17 mai. Curatoriat de criticul de film Andrei Rus, programul reunește titluri din întreaga istorie de peste 130 de ani a cinematografiei, construind o experiență care traversează stiluri, epoci și sensibilități diferite. Filmele selectate explorează sexualitatea nu doar ca temă, ci ca limbaj cinematografic: de la comedii pornografice timpurii la explorări contemporane intense, de la erotism ludic la zone unde dorința se intersectează cu anxietatea, politica sau identitatea. Toate proiecțiile sunt interzise spectatorilor sub 18 ani. Biletele au fost puse în vânzare online, pe https://apollo111.ro/

După proiecțiile de la București, o parte dintre filmele CUCU BAU vor fi proiectate la Cinema ARTA din Cluj-Napoca, în perioada 22 – 24 mai. Biletele au fost puse în vânzare pe https://www.cinema-arta.ro/

Deși în ultimii ani discursul public față de sexualitate pare mai relaxat decât în trecut, rămâne o jenă difuză în fața reprezentărilor directe, inclusiv în cinema. CUCU BAU își propune să testeze această limită și să creeze un context în care publicul poate privi împreună filme pe care, de regulă, le-ar consuma în intimitate. Selecția include titluri esențiale ale cinemaului erotic de artă, unele dintre ele notorii pentru impactul lor, atât critic, cât și comercial, dar și pentru reacțiile controversate pe care le-au generat.

În program se regăsesc titluri precum debutul regizoarei Chantal Akerman, Eu tu el ea (Je Tu Il Elle, 1974), experimentul semnat de Agnès Varda Iubirea Leilor (Lions Love (… and Lies), 1969), filmul câștigător al Ursului de Aur la Berlin în 2001, Intimitate (Intimacy, r. Patrice Chéreau, 2001), radicalul Salon Kitty (r. Tinto Brass, 1976), clasicul Emmanuelle (r. Just Jaeckin, 1974), senzualul Betty Blue – 37.2 grade dimineața (Betty Blue – 37.2 le matin, r. Jean-Jacques Beineix, 1986), dar și povești queer precum cele din Taxi până la toaletă (Taxi Zum Klo, r. Frank Ripploh, 1980) și Necunoscutul de pe lac (L’inconnu du lac, r. Alain Guiraudie, 2013) sau midnight screenings cu filme mute, care vor rula în timpul petrecerilor de noapte de la Apollo111.

„Ambiția principală a acestui proiect este resensibilizarea raportului nostru intim cu sexualitatea exprimată în cinema. Nu este doar despre a vedea, ci despre a simți și a gândi mai atent ceea ce vedem”, spune Andrei Rus.

Publicul este invitat la o experiență asumată și intensă: uneori amuzantă, alteori inconfortabilă, dar mereu provocatoare. CUCU BAU nu promite confort, ci un tip rar de cinema care îndrăznește să privească frontal una dintre cele mai fundamentale dimensiuni ale vieții umane.

Identitatea vizuală a CUCU BAU este realizată de artista Diana Vasilescu.

CUCU BAU este posibil cu sprijinul Goethe-Institut România și Forumului Cultural Austriac.

Apollo111 Cinema este unul dintre cele mai noi spații dedicate filmului de autor din București, situat în Palatul Universul. Parte dintr-un hub cultural deja consacrat, cinematograful continuă spiritul Apollo111 printr-un program atent curatoriat, care aduce împreună filme independente, clasice restaurate și titluri contemporane relevante.

