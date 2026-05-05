Lavrov și Rubio „și-au potrivit ceasurile”. MAE rus anunță ce au discutat cei doi la telefon

Marco Rubio (dreapta), discutând cu Sergei Lavrov la summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Credit foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Profimedia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut marți o convorbire telefonică cu omologul său american, secretarul de stat Marco Rubio, în cadrul căreia au abordat situația internațională și starea relațiilor ruso-americane, potrivit unei note publicate de Ministerul rus de Externe, relatează agențiile EFE și Agerpres.

„Miniștrii de Externe „și-au potrivit ceasurile” asupra situației internaționale actuale și relațiilor ruso-americane”, se arată în comunicatul difuzat de diplomația rusă.

Lavrov și Rubio au discutat de asemenea despre calendarul viitoarelor contacte bilaterale, iar „conversația a fost constructivă și profesională”, mai afirmă MAE rus.

Cei doi miniștri au avut mai multe discuții în ultimii doi ani, cea mai recentă în octombrie 2025, când ar fi trebuit să abordeze pregătirile pentru un summit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în Ungaria, după un prim astfel de summit desfășurat în august anul trecut în Alaska.

Dar summitul de la Budapesta nu s-a concretizat, după ce Trump a renunțat la această inițiativă, pe fondul lipsei progreselor în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.