Cum a răspuns Ciolacu la întrebarea unui cititor HotNews despre cuplurile de același sex: „Să nu intrăm în discriminare pozitivă” / „Cred în familia tradițională”

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale din acest an, a răspuns în timpul emisiunii HotSpot de la HotNews.ro întrebării unui cititor cu privire la cuplurile de același sex.

„De ce credeţi că ar trebui cineva ca mine – o persoană logodită cu o persoană de acelaşi sex, plecată din ţară pentru că partenera mea de viaţă nu este recunoscută în România şi care se gândeşte dacă are rost să îşi ducă economiile în ţară – să vă ofere votul? Este o întrebare sinceră, pe care mi-o pun mie însămi, încercând să hotărăsc cui îi voi oferi votul meu”, a fost întrebarea cititorului HotNews.

„Singura mea problemă a fost că nu mă judeci pe mine. Da, eu cred în familia tradițională”

Marcel Ciolacu a spus că are prieteni din comunitatea LGBTQ.

„Eu am prieteni care au fost la mine în casă cu partenerul de același sex. Nu am nicio problemă. Singura mea problemă a fost că nu mă judeci pe mine. Da, eu cred în familia tradițională. Așa sunt eu”, a răspuns candidatul PSD la prezidențiale.

„Dar oamenii au nevoie de o protecție legislativă”, a fost replica moderatorului HotSpot, Laurențiu Ungureanu.

„Eu am o protecție suplimentară față de dânșii? Suntem egali”

„De ce? Eu am o protecție suplimentară față de dânșii? Suntem egali. Să nu intrăm în discriminare pozitivă. Repet, nu am o problemă. Eu nu te judec, tu nu mă judeci. Tu ești musulman, eu sunt ortodox. Eu nu am judecat. Eu văd că cultele în România… Nu am văzut undeva, toată lumea ne dă drept exemplu. Văd că minoritățile sunt reprezentate, toate, în Parlamentul românesc. Deci suntem cel mai tolerant… De ce să fie această temă falsă? Eu mă iau după un tâmpit care iese la televizor și spune el ce îi trece prin cap? Eu merg pe stradă, ca și dumneavoastră”, a declarat Marcel Ciolacu.

Moderatorul i-a relatat situația în care o persoană nu își poate vizita partenerul la spital, fiind într-un cuplu de același sex, pentru că nu sunt rude de gradul întâi.

„Cine nu primește? Cine nu acceptă așa ceva? Ce medic? Noi vorbim de medici. Sunt obtuzi să oprească acest lucru? Să judece acest lucru? Haideți să lăsăm societatea să meargă singură înainte”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

Statul român este obligat, din septembrie 2023, să adopte o legislație pentru recunoașterea cuplurilor de același sex. Colegiul de judecători ai Marii Camere a CEDO a respins contestația făcută de Guvernul de la București asupra deciziei istorice pronunțate în luna mai de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin care statul român e obligat să adopte o legislație pentru recunoașterea cuplurilor de același sex.