Cum apără vicepreședintele SUA ridicarea unui băiețel de 5 ani de către agenții anti-imigrație: „Ați fi vrut să îl lase în frig?”
Vicepreședintele american JD Vance a confirmat joi că autoritățile federale au reținut un băiat de cinci ani în urma unei operațiuni a Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) în Minneapolis, afirmând totodată că dorește „să reducă tensiunea” din oraș, deși a apărat acțiunea agenților, relatează AFP.
ICE desfășoară de mai multe săptămâni o operațiune de amploare în statul Minnesota, unde moartea lui Renee Good, o americancă în vârstă de 37 de ani care a împușcată mortal în mașina sa de un agent pe 7 ianuarie, la Minneapolis, a inflamat tensiunile.
Acuzat de opoziția democrată că a pus paie pe foc prin apărarea agentului care a împușcat-o pe femeie, JD Vance s-a deplasat la Minneapolis pentru a se întâlni cu angajați ai ICE și pentru a „reduce tensiunea”, după cum a declarat în cadrul unei conferințe de presă.
„Da, puteți manifesta”, le-a transmis el locuitorilor orașului care protestează zilnic, „dar faceți-o pașnic”.
Mai multe instituții media americane au publicat miercuri și joi fotografia unui băiețel care a fost dus de ICE într-un centru de detenție din Texas. El apare cu o expresie abătută, purtând o căciulă albastră împodobită cu două urechi de iepure și un rucsac, ținut de o siluetă îmbrăcată în negru.
Imaginea a fost distribuită masiv și a emoționat utilizatorii rețelelor de socializare.
Ce a spus vicepreședintele Vance despre ridicarea copilului
Vance a confirmat că băiețelul, în vârstă de cinci ani, a fost preluat de ICE după ce tatăl său, pe care vicepreședintele l-a prezentat drept un „imigrant clandestin”, ar fi fugit pentru a evita să fie reținut de agenți.
„Mi-am spus: «Oh, Doamne, este îngrozitor. Cum am putut aresta un copil de cinci ani?»”, a declarat Vance în conferința de presă. Dar el a spus că și-a schimbat ulterior părerea cu privire la măsura luată de ICE. „Ce altceva ar fi trebuit să facă? Să lase un copil de cinci ani să moară de frig?”, a întrebat el retoric.
Vicepreședintele american a pus responsabilitatea pentru violențele din timpul operațiunilor ICE pe seama lipsei de cooperare a poliției locale din Minnesota, unul dintre statele democrate vizate de ofensiva anti-imigrație a președintelui Donald Trump.
„Putem foarte bine să aplicăm legile imigrației fără a provoca haos, dar acest lucru necesită cu adevărat cooperarea autorităților statale și locale”, a susținut el, deplângând în special faptul că agenții federali nu sunt „protejați”.
Statul Minnesota a cerut justiției federale suspendarea operațiunii ICE. O audiere pe acest subiect este programată pentru lunea viitoare.