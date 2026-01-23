Cum apără vicepreședintele SUA ridicarea unui băiețel de 5 ani de către agenții anti-imigrație: „Ați fi vrut să îl lase în frig?”

Vicepreședintele american JD Vance, fotografiat alături de președintele Donald Trump la un eveniment organizat pentru veteranii americani pe 25 noiembrie 2025, FOTO: White House Photo / Alamy / Profimedia Images

Vicepreședintele american JD Vance a confirmat joi că autoritățile federale au reținut un băiat de cinci ani în urma unei operațiuni a Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) în Minneapolis, afirmând totodată că dorește „să reducă tensiunea” din oraș, deși a apărat acțiunea agenților, relatează AFP.

ICE desfășoară de mai multe săptămâni o operațiune de amploare în statul Minnesota, unde moartea lui Renee Good, o americancă în vârstă de 37 de ani care a împușcată mortal în mașina sa de un agent pe 7 ianuarie, la Minneapolis, a inflamat tensiunile.

Acuzat de opoziția democrată că a pus paie pe foc prin apărarea agentului care a împușcat-o pe femeie, JD Vance s-a deplasat la Minneapolis pentru a se întâlni cu angajați ai ICE și pentru a „reduce tensiunea”, după cum a declarat în cadrul unei conferințe de presă.

„Da, puteți manifesta”, le-a transmis el locuitorilor orașului care protestează zilnic, „dar faceți-o pașnic”.

Mai multe instituții media americane au publicat miercuri și joi fotografia unui băiețel care a fost dus de ICE într-un centru de detenție din Texas. El apare cu o expresie abătută, purtând o căciulă albastră împodobită cu două urechi de iepure și un rucsac, ținut de o siluetă îmbrăcată în negru.

Imaginea a fost distribuită masiv și a emoționat utilizatorii rețelelor de socializare.

ICE agents in Minnesota grabbed 5-year-old Liam Conejo Ramos in his driveway as he returned from school with his father.



Another adult who lives in the home was outside and begged to take the child, but agents refused and instead used the boy as bait to knock on doors to see if… pic.twitter.com/HbW8KfHPau — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 22, 2026

Ce a spus vicepreședintele Vance despre ridicarea copilului

Vance a confirmat că băiețelul, în vârstă de cinci ani, a fost preluat de ICE după ce tatăl său, pe care vicepreședintele l-a prezentat drept un „imigrant clandestin”, ar fi fugit pentru a evita să fie reținut de agenți.

„Mi-am spus: «Oh, Doamne, este îngrozitor. Cum am putut aresta un copil de cinci ani?»”, a declarat Vance în conferința de presă. Dar el a spus că și-a schimbat ulterior părerea cu privire la măsura luată de ICE. „Ce altceva ar fi trebuit să facă? Să lase un copil de cinci ani să moară de frig?”, a întrebat el retoric.

Vicepreședintele american a pus responsabilitatea pentru violențele din timpul operațiunilor ICE pe seama lipsei de cooperare a poliției locale din Minnesota, unul dintre statele democrate vizate de ofensiva anti-imigrație a președintelui Donald Trump.

„Putem foarte bine să aplicăm legile imigrației fără a provoca haos, dar acest lucru necesită cu adevărat cooperarea autorităților statale și locale”, a susținut el, deplângând în special faptul că agenții federali nu sunt „protejați”.

Statul Minnesota a cerut justiției federale suspendarea operațiunii ICE. O audiere pe acest subiect este programată pentru lunea viitoare.