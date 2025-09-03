Cum arată propunerea de reformă a PSD: „25% înseamnă 50.000 de posturi ocupate tăiate”, spune Grindeanu / La cât estimează impactul financiar  

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, susține o conferință de presă la sediul partidului din București, 28 mai 2025. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Președintele interimar al PSD a fost întrebat, miercuri, noi detalii despre reforma în administrația locală propusă de partidul său, în timp ce tensiunile din coaliție pe subiect se acutizează.

Liderul PSD a clarificat, miercuri, propunerea partidului său privind reforma administrației locale, pe care i-a lăsat-o președintelui Nicușor Dan. Grindeanu spune că reducerea a 25% din totalul posturilor ocupate înseamnă, concret, 50.000 de angajați. Premierul Bolojan vorbise marți despre o tăiere a aproximativ 13.000 de posturi.

Întrebat de HotNews, în Parlament, ce înseamnă reducerea treptată propusă de PSD de 25% din personal, Sorin Grindeanu a spus: „Să zicem, undeva aproape de 190.000 (n.red. estimarea totalului de posturi, atât ocupate, cât și neocupate), sunt aproape 50.000 de posturi ocupate”.

În documentul care a ajuns și pe masa lui Nicușor Dan, PSD propune ca această reformă să nu fie făcută până la 1 ianuarie 2026, așa cum ceruse premierul Bolojan, ci pe parcursul a patru ani.

Faza I – Audit și digitalizare de bază: cartografierea posturilor, lansarea platformelor online pentru servicii simple (certificate, taxe, programări).

Faza II – Reduceri diferențiate până la 25%: aplicarea criteriilor, mobilitatea voluntară a personalului între UAT, crearea de centre intercomunale pentru servicii specializate.

Faza III – Consolidare structurală: stimulente pentru comasarea voluntară a UAT-urilor foarte mici, reducere suplimentară acolo unde există redundanțe clare (până la 30% maxim).

Faza IV – Administratie digitală și transparentă: integrarea completă a serviciilor în platforma unică națională, standardizare după model estonian și nordic.

Sorin Grindeanu nu a oferit noi detalii despre cum va fi implementat acest proces, respectiv un calendar mai clar. A spus însă la cât estimează impactul financiar al acestei propuneri.

„Dacă e să extrapolăm ceea ce s-a calculat ieri la Cotroceni, dacă pentru 10% vorbim de 1,4 miliarde, atunci sunt 3,5 miliarde… ”, a explicat Grindeanu.

Ce prevede propunerea PSD

PSD, care a cerut amânarea adoptării reformei administrației locale, i-a dat președintelui Nicușor Dan, marți la consultările de la Cotroceni, un document cu șase propuneri. Potrivit documentului obținut de HotNews, printre solicitări se numără tăieri de 25% din posturile ocupate.

Social-democrații cer ca procesul de reformă a administrației locale să se desfășoare „gradual, diferențiat și digitalizat” și resping actualele propuneri despre care spun că vor duce la „o administrație mutilată prin tăieri statistice”.

Ei invocă patru riscuri majore dacă reforma va continua în forma dorită de premier. Mai exact, PSD afirmă că actualele măsuri pot duce la un blocaj administrativ, la accentuarea inegalităților regionale, la pierdere a fondurilor europene și la neîncredere publică.

Propunerea PSD prevede, după cum a zis Grindeanu marți seară la România TV, o „plasă de siguranță” pentru comunitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori – „Unitățile administrativ teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori – minimum 8–10 funcționari de bază, fără reduceri sub acest prag”.