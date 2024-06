Cum explică Nicușor Dan că dă atacul la pușculița primăriilor de sector. Cât de mare e miza

Primarul general Nicușor Dan a descris felul în care se repartizează acum banii: Primăria Capitalei primește anual în jur de 6 miliarde de lei anual, din care 3 se duc pe subvenții, iar Sectoarele primesc 9 miliarde în total.

Banii între Primăria Capitalei și Primăriile de Sector sunt împărțiți pe baza a două legi: Codul Fiscal și Legea Bugetului de stat, care se aprobă în fiecare an.

Codul Fiscal se referă la destinația banilor din taxele de proprietăți, amenzi, iar împărțirea așa-ziselor cote defalcate din impozitele pe venit este prevăzută în Legea bugetului național, în fiecare an.

„Sunt două acte normative, mai întâi Codul Fiscal, care spune că taxele, impozitele pe proprietăți, amenzile, inclusiv amenzile pe STB, se duc toate la Sectoare și asta așa grosier, pe 2023, toate adunate au ajuns la 3 miliarde de lei”, susține Nicușor Dan.

”Este total dezechilibrat”

”Iar impozitele pe salarii care în 2023 au fost 12 miliarde, s-au împărțit jumătate-jumătate între Capitală și Sectoare. Deci am avut 6 la 9. 6 miliarde la noi și 9 miliarde la sectoare. Din cele 6 ale noastre, 3 miliarde le-am dat pe subvenții, deci raportul real a fost 3 la 9 miliarde. Ceea ce este total dezechilibrat”, a explicat Nicușor Dan.

Prin Legea bugetului de stat, aprobată în fiecare an, Guvernul poate modifica felul în care se alocă banii. Dacă Guvernul și primarul general sunt de aceeași culoare politică, și în bune relații, orașul primește bani în plus, dacă nu, există riscul de minus.

”Bucureștiul a pierdut 6% în favoarea Ilfovului”

„Anul acesta am primit de la Ministerul de Finațe cu 500 de milioane de lei mai puțin, pe primele 5 luni. Per total, la buget, am avut o scădere de 20% care se compune din 6% și 14%. 6% am pierdut când, prin decizia Legii bugetului de stat, acești bani s-au dus de la noi la Ilfov. A fost o decizie politică și Bucureștiul a fost persecutat. Iar minusul de 14% a apărut la toate UAT-urile, nu doar la București. Asta pentru că din impozitele pe venit s-au scăzut, în loc să se ducă la UAT-uri, s-au dus la bugetul național impozitele pe pensii, pe câștiguri din jocurile de noroc și alte categorii”, susține Nicușor Dan.

Acesta spune că în urma dezbaterilor va veni în fața Consiliului General cu un proiect care să propună împărțirea diferită a banilor între Sectoare și Primăria Capitalei.

„Ce vreau să schimb o să rezulte din discuțiile pe care o să le avem atunci, dar în esență dorim ca ponderea banilor care vin la Primăria Capitalei să fie mult mai mare”, a explicat Nicușor Dan.

Pe lângă modul în care sunt împărțiți banii între Capitală și Sectoare, mai este o discuție și cum sunt împărțite atribuțiile. Deși Primăria Capitalei are bani mai puțini, are atribuții mai multe, crede Nicușor Dan.

Ce atribuții are Primăria Capitalei

Plătește subvenția la termoficare și transport public – 3 miliarde de lei.

Asigură principalele servicii – termoficarea, transportul public, se ocupă de marile parcuri, iluminatul stradal, dezinsecția și deratizarea, întreține marile bulevarde, sistemele de semaforizare, întreține marile parcuri (Cișmigiu, Tineretului, Herăstrău, Circului, Carol), asigură ecarisajul și protecția animalelor.

Subvenționează cu aproape 300 milioane lei/an cele 28 de instituții de cultură din subordine (teatre/circ, institute culturale).

Trebuie să facă investiții majore – modernizarea drumurilor, a rețelei de termoficare, linii de tramvai, achiziția de mijloace noi de transport, pasaje, parcuri noi, exproprieri, extinderea rețelei de transport public, investiții în infrastructura pentru cultură și sport, consolidări, investiții în modernizarea sistemului de canalizare, în spațiul public – trotuare, centrul vechi, piste de biciclete.

Investiții în cele 19 spitale aflate în subordine prin ASSMB.

Servicii de asistență socială plus voucherele/stimulentele introduse de administrația Firea, undeva la 700 de milioane lei.

Funcționarea Poliției Locale

Întreținerea cimitirelor și crematoriilor

Vezi aici cum a fost exact împărțit bugetul Primăriei Capitalei pe 2024.

Ce atribuții au Sectoarele

Se ocupă de salubrizare

Întreținerea spațiilor verzi din parcurile și străzile pe care le au în dotare.

Reabilitare termică a blocurilor.

Reabilitarea străzilor din administrare (sunt străzile fără transport în comun pe ele).

O parte din serviciile de asistență socială.

Reabilitarea și extinderea unităților de învățământ.

Poliția Locală.

Vezi aici pe ce dau în 2024 banii Primăriile de Sector din București.

Faptul că Sectoarele au bani mulți și sarcini mai puține, susține Nicușor Dan, ”plus că primarii gospodari au atras și fonduri europene”, ele au început să facă investiții majore: poduri, pasaje, extinderea rețelei de transport, parcuri). ”Iar Primăria Capitalei a devenit un fel de agenție de plăți, plătind subvenții, ajutoare și vouchere, iar de restul nu prea mai are bani”, a mai spus primarul general.