Cum justifică Tribunalul Ilfov procesul judecat cu o viteză fără precedent în cazul taberei anti Bolojan. Dosarul a fost soluționat în 90 de minute de la înregistrare

Dosarul având ca obiect „,partide politice – ordonanță președințială”, în care reclamați au fost 16 parlamentari liberali, în frunte cu Alina Gorghiu, Monica Anisiei și Sorin Câmpeanu, a fost repartizat aleatoriu, prin intermediul sistemului informatic ECRIS, scrie în răspunsul comunicat marți de Tribunalul Ilfov.

HotNews a rugat Tribunalul Ilfov să clarifice pentru public de ce ordonanța în cazul politicienilor liberali s-a judecat cu o rapiditate nemaiîntâlnită în alte cazuri similare.

Conducerea instanței precizează că potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, ordonanța poate fi dată și fără citarea părților, iar „caz de urgență deosebită, ordonanţa va putea fi dată chiar în aceeaşi zi, instanţa pronunţându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii și actelor depuse, fără concluziile părţilor”.

Cererea taberei anti Bolojan, depusă și aprobată într-o oră și jumătate

Dosarul celor 16 contestatari din PNL a fost înregistrat pe în 18 iunie, iar judecătorul a stabilit termen pentru aceași zi, la ora 16.00, fără citarea părților, precizează oficialii tribunalului.

„Stabilirea termenului de judecată, aprecierea urgenței cauzei și alegerea modalităţii procedurale de soluționare reprezintă acte cu caracter exclusiv jurisdicțional, care aparțin judecătorului învestit cu soluționarea cauzei şi nu sunt dispuse sau influențate de conducerea administrativă a instanţei ori de Biroul de Informare şi Relații Publice.

În acest context, este esențial de subliniat că judecătorii sunt independenți în exercitarea atribuțiilor lor şi nu se află sub autoritatea sau influența vreunei alte instituții sau persoane. Stabilirea termenelor de judecată, analiza urgenței cauzei și dispunerea măsurilor procesuale sau provizorii sunt decizii care aparțin exclusiv judecătorului, adoptate în mod autonom, în baza legii şi a propriei aprecieri judiciare”, se precizează în răspunsul comunicat de Tribunalul Ilfov.

De ce a fost cererea PNL judecată mai rapid decât alte cazuri

HotNews a rugat conducerea Tribunalului Ilfov să clarifice pentru public de ce ordonanța în cazul politicienilor liberali s-a judecat cu o rapiditate nemaiîntâlnită în alte cazuri similare. Până la procesul cu contestatarii liberali, pe rolul tribunalului din Ilfov au mai fost înregistrate în 2026 alte 41 de ordonanțe președințiale.

Timpul mediu de acordare a unui a prim termen de judecată, potrivit unei analize HotNews, este de două săptămâni de la data înregistrării. Dar sunt multe dintre cazuri când primul termen de judecată a fost stabilit la o lună sau chiar după două luni. Nici măcar ordonanța solicitată de Protecția Copilului Ilfov pentru un minor aflat într-o situație vulnerabilă nu a fost judecată în aceeași zi cu data înregistrării.

Oficialii Tribunalului Ilfov au evitat un răspuns clar. Au transmis „Judecătorii îşi exercită atribuțiile exclusiv în temeiul legii, cu respectarea Constituției şi a principiului independenței justiției, fiind singurii competenți să decidă asupra măsurilor procesuale și soluțiilor pronunțate în cauzele aflate pe rol”.

„Tribunalul Ilfov îşi reafirmă disponibilitatea de a comunica, în condițiile legii, informațiile de interes public referitoare la activitatea instanţei, cu respectarea independenței judecătorilor şi a limitelor competenţelor Biroului de Informare şi Relații Publice”, mai scrie în răspunsul comunicat HotNews.

Trei procese pierdute de tabăra Bolojan

Decizia a Tribunalului Ilfov a fost prima din seria proceselor câștigate de contestatarii lui Ilie Bolojan în instanță. Tabăra anti Bolojan a cerut patru ordonanțe președințiale, cerând justiției să suspende deciziile Congresului din PNL și cele premergătoare. Trei dintre ele au fost deja soluționate.

În 18 iunie, Tribunalul Ilfov a decis, în urma unui proces fulger, suspendarea deciziilor din ședința PNL în care partidul a anunțat că nu vrea să participe la „guvernul Veștea” și că-i va exclude pe cei care vor participa la guvernare.

În 1 iulie, Tribunalul București a suspendat hotărârea privind convocarea Congresului PNL din 21 iunie, la solicitarea celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan. Marți, Curtea de Apel București a menținut decizia tribunalului.

În 8 iulie, Tribunalul București a decis suspendarea hotărârilor adoptate în cadrul Congresului PNL în urma căruia a fost aleasă noua conducere a partidului.

Pe 27 iulie, la Tribunalul Ilfov are loc procesul celei de-a doua ordonanțe pe care tabăra anti-Bolojan o solicită pentru suspendarea deciziilor Biroului Permanent ale PNL.

Congresul care a separat apele în PNL

Pe 19 iunie, Consiliul Național al PNL a decis să convoace un congres extraordinar al partidului pentru 21 iunie.

La Congres, Ilie Bolojan a fost reales președinte PNL, alături de o nouă echipă de conducere din care au fost eliminați cei care au format tabăra Veștea.

După cele trei procese pierdute în instanță, conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit luni seară, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în care liderii formațiunii au luat primele decizii concrete după ce instanța a dat dreptate taberei anti-Bolojan.

Principala decizie luată prin vot a vizat „decapitarea” conducerii a șase filiale din partid: PNL Ialomița (Dragoș Soare), PNL Galați (George Scarlat), PNL Sector 2 (Monica Anisie), PNL Sector 3 (Andrei Baciu), PNL Sector 4 (Ionuț Stroe) și PNL Sector 5 (Dan Meran).