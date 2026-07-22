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Actualitate

Cum justifică Tribunalul Ilfov procesul judecat cu o viteză fără precedent în cazul taberei anti Bolojan. Dosarul a fost soluționat în 90 de minute de la înregistrare

Simona Voicu
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HotNews a rugat Tribunalul Ilfov să clarifice pentru public de ce ordonanța în cazul politicienilor liberali s-a judecat cu o rapiditate nemaiîntâlnită în alte cazuri similare. 

  • În 18 iunie, Tribunalul Ilfov a admis o ordonanță președințială prin care a suspendat decizia Biroului Politic Național (BPN) al PNL de a nu vota Guvernul Veștea și decizia care prevede excluderea din partid, în cazul în care dau acest vot.
  • Nicio altă cerere de ordonanță președințială înregistrată la Tribunalul Ilfov în prima jumătate a anului nu a fost soluționată în aceeași zi cu data înregistrării, așa cum s-a întâmplat în cazul taberei Veștea.
  • HotNews a solicitat conducerii Tribunalului Ilfov un punct de vedere pe 19 iunie. pe 21 iulie, a venit răspunsul. 

Dosarul având ca obiect „,partide politice – ordonanță președințială”, în care reclamați au fost 16 parlamentari liberali, în frunte cu Alina Gorghiu, Monica Anisiei și Sorin Câmpeanu, a fost repartizat aleatoriu, prin intermediul sistemului informatic ECRIS, scrie în răspunsul comunicat marți de Tribunalul Ilfov.