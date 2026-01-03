VIDEO Cum s-a numit misiunea americană de capturare a lui Maduro / Dictatorul venezuelean va face un popas la Guantanamo

Misiunea desfășurată noaptea trecută pentru capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost denumită Operațiunea „Absolute Resolve”, a precizat sâmbătă șeful Statului Major al forțelor armate ale SUA, generalul Dan Caine.

„Această operațiune, denumită Absolute Resolve (Hotărâre Absolută), a fost discretă, precisă și desfășurată în timpul orelor de întuneric maxim din 2 ianuarie. A reprezentat punctul culminant al unor luni întregi de pregătire și antrenament – o operațiune care, sincer vorbind, doar armata Statelor Unite o putea realiza”, a spus generalul Dan Caine, care a fost alături de președintele Donald Trump în conferința de presă susținută sâmbătă la Mar-a-Lago despre acțiunea militară a SUA în Venezuela.

Subliniind că operațiunea împotriva liderului venezuelean a fost pregătită „de luni de zile”, șeful armatei americane a precizat că aceasta a mobilizat peste 150 de avioane.

„Nicolás Maduro și soția sa, ambii acuzați, s-au predat fără să opună rezistență și au fost plasați în detenție de către Departamentul de Justiție, cu ajutorul incredibilei noastre armate americane”, a adăugat înaltul oficial militar american.

Chairman of Joint Chiefs of Staff Dan Caine details the "audacious" joint military and intelligence operation to capture Venezuelan leader Nicolas Maduro that "only the United States could do"



Anterior, Trump a declarat într-o intervenție telefonică la Fox News că s-a uitat ca la un film la operațiunea „uimitoare” din Venezuela.

Potrivit președintelui american, Maduro și soția sa se află la bordul navei USS Iwo Jima, care se îndreaptă spre New York, unde dictatorul va fi judecat pentru trafic de droguri și arme la curtea federală din Manhattan.

Maduro, ținut pentru scurt timp la baza americană din Guantanamo Bay

În drumul spre SUA, este de așteptat ca liderul venezuelean să facă o scurtă oprire la baza militară americană de la Guantanamo Bay, înainte de a fi transferat la New York, au declarat pentru postul CNN două surse familiarizate cu planurile misiunii.

Raționamentul ar fi, potrivit surselor citate, că acest lucru ar permite ca transferul să fie realizat mai rapid. Mai exact, prin îmbarcarea lui într-un avion de acolo, oficialii americani îl pot duce direct la New York, în loc să fie nevoiți să îl prezinte mai întâi în fața unei alte instanțe.

Baza militară americană, numită uneori și „Gitmo”, este situată în sud-estul Cubei, pe coasta Golfului Guantanamo.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși cu forța din dormitorul lor de către forțele speciale americane în timpul raidului, au declarat surse pentru CNN.

Trump, care și-a petrecut sărbătorile în Palm Beach, la clubul său privat Mar-a-Lago, a declarat că a urmărit cum armata americană l-a capturat pe Maduro, inclusiv cum au spart ușile de oțel de acolo.