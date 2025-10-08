Cum se circulă în Bucureștiul aflat sub cod roșu de ploi torențiale

În Capitală nu au fost raportate probleme în trafic miercuri dimineață, în ciuda faptului că a plouat în decurs de 20 de ore cât pentru toată luna octombrie.

Nici Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române, nici alte surse nu au raportat dificultăți în trafic în această dimineață în traficul din Capitală, semn că la această oră se circulă normal.

De asemenea, aplicațiile de ride-sharing consultate de HotNews, la ora emiterii acestei știri, nu înregistrau o creștere a prețurilor, semn că circulația nu întâmpină probleme.

La lipsă de trafic intens este posibil să fi contribuit și faptul că școlile și grădinițele sunt astăzi închise ca urmare a avertizării date de meteorologi. Totodată, cursurile se desfășoară fără prezență fizică la Universitatea București, SNSPA, Politehnică și la Universitatea de Medicină și Farmacie din București.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până la ora 15 sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente.

În decurs de 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, ca urmare a precipitaţiilor abundente, în Bucureşti, s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului, potrivit Apa Nova.

Și traficul aerian pe aeroportul Otopeni se desfășoară normal, potrivit programului de zbor de pe site.

Probleme la Constanța

În schimb, la Constanța au fost raportate mai multe probleme în această dimineață. Ieșirea autobuzelor pe traseu în municipiul Constanța a fost suspendată pentru câteva ore din cauza acumulărilor de apă pe fondul codului roșu de ploi abundente.

Centrul INFOTRAFIC a informat că din cauza acumulărilor de apă (și a lucrărilor din zonă), circulația rutieră pe DN2A, la intrarea în localitatea Crucea, județul Constanța, a fost deviată prin localitățile Pantelimon, Saraiu și Hârșova.

De asemenea, în județul Constanța, vizat de cod roșu de ploi abundente, a avut loc și un incident. O mașină a fost luată de viitură între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu.