Cum te simți când iei ayahuasca. Confesiuni de la doi români care au încercat

În ultimii cinci ani, se vorbește din ce în ce mai des despre ayahuasca, amestecul de plante care se bea în cadru ritualic prin pădurea Amazoniană sau prin Spania. Oamenii care trăiesc experiența spun că a fost transformatoare, iar cei care nu știu despre ce e vorba își imaginează, de multe ori, că e o formă de a te droga în grup. Pentru a explica mai bine ce e ayahuasca și pentru a înțelege care sunt efectele ei, mai bune sau mai rele, am stat de vorbă cu doi oameni care au luat amestecul în repetate rânduri și cu un profesionist în sănătate mintală – dr. Gabriel Cicu, medic psihiatru și psihoterapeut psihanalist, care, la rândul lui, a trăit experiența.

„Când începi să bei ayahuasca prima dată ești ca la grădiniță. Dar, pe parcursul vieții, cu cât bei mai mult, și în funcție de necesitate, înveți mult mai multe. Înveți despre mama natură, vezi conexiunile mai puternice și ești mai conștient de viața ta. Îți dai seama că raiul e pe pământ, nu e nicăieri în altă parte, dar trebuie să ți-l faci tu. Și toate experiențele astea îți aduc foarte multă pace, te fac să iei lucrurile mai pas cu pas, fără anxietate.“

„Băutura asta e un fel de psiholog pe steroizi, poate mult mai eficient decât psihologul. Suntem oameni, greșim, și ți-e rușine de tine că ai făcut lucrurile alea. Și-atunci, creierul, inconștient, caută niște portițe să te protejeze, iar când vorbești cu psihologul s-ar putea ca creierul tău să evite subiectul ăla. Aici ești tu singur în fața ta, cu maximă sinceritate. Din experiența pe care o am eu cu societatea și cu oamenii, dacă aș avea o baghetă magică, aș trece fiecare cetățean prin procesul ăsta cu ayahuasca. Nu consider că e unica metodă pentru a-ți depăși problemele, dar consider că este o pârghie foarte puternică.”

Sunt, în ordine, cuvintele Alexandrei* și ale lui Sorin*, despre experiențele cărora am scris pe larg aici și aici.

Dacă nu știi despre ce e vorba, atunci când te gândești la ayahuasca, te gândești la un drog. Dacă ai citit despre ea, știi că e amestecul a două plante: ayahuasca (o liană din Amazon care se numește, științific, Banisteriopsis caapi vine) și chacruna (o plantă care crește tot în pădurea Amazoniană și care se numește Psychotria viridis).

