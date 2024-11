Cum a devenit Călin Georgescu de la un candidat ignorat în sondaje la marele câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale și de ce i-a șocat inclusiv pe sociologi

Călin Georgescu s-a calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale duminică după ce a acumulat peste 2 milioane de voturi, clasându-se pe primul loc, cu un procent de 22,81%. Asta deși primele sondaje de opinie înainte de alegeri îl plasau la coada clasamentului, motiv pentru care ascensiunea acestuia a fost un șoc, atât pentru experți, cât și pentru presă. „Nu pot să spun decât că am citit greșit ce se va întâmpla”, spune un sociolog român, încercând totodată să explice cum s-a întamplat totul.

Sociologul Claudiu Tufiș, Conferențiar Univ. Dr. în cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, cu doctoratul în științe politice obținut la Pennsylvania State University, spune că știa că Georgescu va lua voturi de la candidatul AUR, George Simion, gândindu-se ca acesta din urmă va pierde turul doi pe acest considerent, dar nu și-a „închipuit transferul acesta masiv de voturi de la Simion la Georgescu via Șoșoacă”.

„Când a apărut AUR iarăși știam, atunci avusesem ceva date interne unor partide care arătau cum va intra în parlament. Acum, însă, datele au început să prindă prea târziu mișcarea lui CG și nu suficient de bine. Așa că îl vedeam pe CG pe la 10%, 12% maxim, dar nu la un scor atât de mare pe cât pare să fie”, scrie Tufiș pe Facebook.

Sociologul încearcă să puncteze posibilele cauze care au dus la acest final, dar și de ce toate explicațiile care vor veni, fie că e vorba de manipulare, o cultură politică lăsată subdezvoltată sau inabilitate de a filtra și înțelege informația, vor fi de fapt „explicații incomplete și de multe ori greșite”.

Redăm integral explicațiile lui cu privire la succesul Georgescu, dar și de ce orice explicație va fi limitată:

„1. Cred că succesul lui CG vine din faptul că votul multora a fost dat și ca reacție a ceea ce a fost văzut ca o încercare de manipulare: blatul Ciolacu – Simion + stupida decizie a CCR de a interzice candidatura lui Șoșoacă + stupida decizie a AEP de a îi cere lui CG să își retragă materialele din online au dus toate, probabil, la crearea unei astfel de imagini. Deci când veți căuta influențe rusești, căutați-le și la CCR și la AEP, căci și pe acolo s-ar putea să existe.

2. Rezultatul a fost posibil și pentru că în societatea românească există o cerere mare pentru un astfel de politician. De ce? Aș fi putut să spun mai exact dacă aș fi avut ceva date de calitate despre ce vor romănii. Din păcate, nu avem. Ultimele date serioase sunt cele de la EVS/WVS de dinainte de pandemie. România nu are un sondaj de tip GSS, nu are un sondaj de tip Understanding Society, nu are un panel precum Polpan de la polonezi, nu mai are nici barometrul de opinie publică. Eu, personal, am eșuat în a convinge oamenii că merită să finanțeze un astfel de sondaj anual. Plătim și în acest fel faptul că cercetarea socială este ignorată în România.

3. Continuând punctul de mai sus, câtă vreme în societate există cerere, întotdeauna va exista ofertă politică pentru ea. Deci important este în acest moment să înțelegem de unde vine cererea, căci nu e atât de simplu cât să identificăm un singur element. Nu e doar economie, nu e doar lipsă de încredere în actorii consacrați, nu e doar comunicare / influență / manipulare. E și o cultură politică lăsată subdezvoltată, este și răspuns la încercarea de a pune accentul pe teme identificate ca fiind „străine”, e și lipsă de educație, dezinteres politic și inabilitate de a filtra și înțelege informația. Pe scurt, e o agendă de cercetare pentru 10-20 de echipe de cercetare. Vor apărea mulți în aceste zile care vor explica exact ce s-a întâmplat. Nu vor oferi decât explicații incomplete și de multe ori greșite. Nu poți ști ce, cum și de ce s-a întâmplat fără să studiezi fenomenul, iar acesta nu a mai fost studiat serios de multă vreme.

Din punctul acesta trebuie să plecăm acum cei care suntem interesați de a înțelege lucrurile”.