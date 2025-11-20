Cursa pentru Primăria Capitalei: Candidatul care vrea să desfiinţeze un judeţ şi toate sectoarele din Bucureşti, live la HotNews, de la 14.00

Un candidat apropiat de preşedintele Nicuşor Dan poate strica planurile celorlalţi competitori de dreapta la alegerile pentru Primăria Capitalei. El susţine însă că nu vrea să se retragă din cursa electorală şi acuză presiuni din partea partidelor din coaliţia guvernamentală. Vlad Gheorghe vine joi, de la 14.00, în studioul HotNews pentru a explica ce-are de gând să facă la alegerile din 7 decembrie.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, este difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube şi Facebook.

„Sunt singurul candidat independent veritabil şi sunt viitorul primar care va desfiinţa sectoarele şi Ilfovul”, a spus Vlad Gheorghe la ieşirea din sediul Biroului Electoral Municipal, unde şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe este cotat cu 2,6%, potrivit unui sondaj realizat de AtlasIntel la comanda HotNews, iar cel mai recent sondaj realizat de INSCOP arată că 1,1% dintre bucureşteni l-ar vota la alegerile din 7 decembrie.

Vlad Gheorghe este prima persoană care i-a cerut public lui Nicuşor Dan să-şi asume o candidatură la preşedinţie, imediat după anularea alegerilor. El l-a sprijinit pe preşedintele României în campania sa pentru alegerile din 19 mai.

Vlad Gheorghe şi-a început cariera politică în USR, unde a fost, între anii 2017-2020, consilier juridic al partidului la Camera Deputaților. El a fost ales europarlamentar pe listele USRPLUS în mandatul 2020-2024, ocupând locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a demisionat după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. A demisionat din USR în februarie 2024.

Ulterior, a candidat ca independent la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, însă nu a reușit să trecă pragul necesar de 3%. A anunţat atunci că va candida pentru un loc de parlamentar la alegerile din 1 decembrie 2024 şi a fondat partidul DREPT. Însă nici formațiunea sa nu a reuşit să intre în Parlamentul României, după ce a obţinut un scor de puțin peste un procent, atât la Camera Deputaților, cât şi la Senat.