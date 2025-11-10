Curtea Supremă a SUA a refuzat să revizuiască decizia care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex

Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat luni ocazia de a anula precedentul său istoric care recunoaște dreptul constituțional la căsătoria între persoane de același sex, respingând o contestație care a stârnit neliniște printre activiștii LGBTQ, îngrijorați că instanța dominată de judecători conservatori ar putea fi pregătită să reexamineze decizia veche de un deceniu, relatează CNN.

În schimb, Curtea a respins apelul depus de Kim Davis, fosta grefieră a unui comitat din statul Kentucky. Transformată de conservatorii americani într-un simbol pentru ceea ce aceștia afirmă că este dreptul la libertatea conștiinței, Davis se confruntă acum cu datorii de sute de mii de dolari în daune și onorarii judiciare pentru refuzul ei de a elibera certificate de căsătorie după decizia Curții în cazul Obergefell v. Hodges, care a permis cuplurilor de același sex să se căsătorească.

Curtea nu a explicat luni motivele pentru care a refuzat apelul formulat de Davis, însă instanța supremă a SUA primește anual sute de reclamații și alege să audieze doar câteva în fiecare sesiune. De regulă este vorba de dosarele în care precedentul judiciar nu este clar, există o practică neunitară a instanțelor superioare sau o speță care ajunge în premieră până la Curtea Supremă.

Noua acțiune a lui Davis a atras atenția în parte datorită faptului că, în urmă cu trei ani, majoritatea conservatoare de 6 la 3 a instanței a anulat decizia Roe v. Wade și dreptul constituțional la avort stabilit prin acea decizie de reper din 1973. De atunci, temerile că precedentul Obergefell ar putea fi următorul vizat au crescut.

Însă unii dintre judecătorii conservatori au dat de înțeles în ultimele săptămâni că nu există un interes major din partea Curții de a redeschide cazul Obergefell. Judecătoarea Amy Coney Barrett, confirmată de Senatul american în ultimele zile ale primului mandat al președintelui Trump, a declarat luna trecută pentru New York Times că există „interese de încredere foarte concrete” în joc atunci când vine vorba de căsătoria între persoane de același sex.

Judecătorul Samuel Alito, un veteran conservator al curții, a subliniat într-un discurs susținut la Washington la începutul toamnei că acesta este un „precedent al Curții, care merită respectul conferit de doctrina stare decisis”. „Stare decisis” este un principiu fundamental al dreptului comun, provenit din latină și care înseamnă „să rămânem la ceea ce a fost decis”.

Decizia Curții Supreme, salutată de activiștii pentru drepturi civice

„Astăzi, dragostea a câștigat din nou”, a declarat Kelley Robinson, președinta organizației neguvernamentale Human Rights Campaign. „Când funcționarii publici depun jurământul de a-și servi comunitățile, acea promisiune se extinde asupra tuturor – inclusiv asupra persoanelor LGBTQ+. Curtea Supremă a arătat clar astăzi că refuzul de a respecta drepturile constituționale ale altora nu rămâne fără consecințe”, a adăugat aceasta.

Mary Bonauto, avocată cu experiență în drepturile civile din cadrul organizației GLAD Law, care a pledat în cazul Obergefell, a salutat respingerea rapidă de către Curte a apelului lui Davis.

„Singurul lucru care s-a schimbat de la pronunțarea deciziei Obergefell este că oamenii din întreaga țară au văzut cum egalitatea în căsătorie oferă protecție familiilor și copiilor, iar această protecție întărește comunitățile, economia și societatea noastră”, a spus Bonauto. „Astăzi, milioane de americani pot răsufla ușurați pentru familiile lor – actuale sau viitoare – deoarece toate familiile merită drepturi egale în fața legii”, a adăugat avocata.

Decizia Curții Supreme de a refuza să audieze apelul lui Davis nu stabilește niciun precedent. Dacă un alt apel va fi depus în viitor și va amenința să submineze sau să anuleze decizia Obergefell, Curtea va analiza acel caz de la zero.