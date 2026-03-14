Dacia a prezentat cea mai frumoasă mașină din istoria sa, dar o construiește în Turcia. Planul care transformă Dacia ocolește Mioveniul 

Dacia a prezentat cea mai mare mașină din istoria mărcii, iar pentru mulți este și cea mai frumoasă. Totuși, planul prin care marca vrea să se transforme radical în următorii ani ridică o întrebare importantă: ce loc mai are uzina de la Mioveni, în contextul în care fabrica din Turcia unde se va construi noul model Striker este noua „vedetă” în grupul Renault?

O Dacie surprinzător de arătoasă

Când Dacia prezintă un nou model, oamenii își dau pe internet cu părerea despre design și nu de puține ori sunt o mulțime de critici, cum a fost cazul cu conceptul Hipster. Despre primul Logan s-a spus că arată ca un „dulap”, despre alte modele s-a spus că sunt „pătrățoase”, iar despre Lodgy, prima mașină Dacia produsă la Tanger, în Maroc, unii au spus că are design anost.

Ei bine, lucrurile au stat cu totul altfel după ce Dacia a lansat Striker, mașina care devine cel mai lung model al mărcii, 4,62 m lungime. Pe online-ul românesc, atât cât am putut eu să apreciez, mai bine de trei sferturi dintre cei care au comentat pe fotografii au spus că mașina arată bine și că prețul de pornire (sub 25.000 de euro) sună atractiv și el. În versiunea cu cel mai puternic motor și cu dotări maxime ne putem aștepta ca Striker să coste peste 32.000 de euro.

Și site-ul britanic Top Gear, care în trecut a criticat unele modele Dacia, a caracterizat Striker ca fiind o „mașină arătoasă” („a… good-looking car”). Publicația franceză caradisiac.com descrie Striker ca fiind „un crossover impunător” și adaugă: „Ne așteptam la un break de segmentul C, însă vehiculul se apropie mai degrabă de un SUV, cu gardă la sol destul de mare și cu partea din spate înclinată”.

Dacia Striker, partea frontala (captura YouTube)

Nu sună bine pentru România faptul că Striker va fi produsă în Turcia

Entuziasmul legat de designul mașinii nu schimbă însă o realitate neplăcută pentru România.

Nu sună bine pentru România faptul că Striker va fi produsă în Turcia și NU la Mioveni, iar pe termen mediu asta va fi o mare problemă.

Sindicatul Automobile Dacia a avertizat recent că ar exista pericolul să fie concediați 1.200 de oameni în acest an, dacă producția va scădea foarte mult. Sindicaliștii au spus că marea problemă este că nici Striker și nici viitoarea mașină electrică de oraș, nu vor fi produse la Mioveni.

Dacia organizează la fiecare început de an un program de plecări voluntare unde, în general, sunt aprobate în jurul a 300-400 de cereri. Astfel de programe vin ca efect al automatizării din uzină. În afară de aceste programe, nu au fost la Dacia runde de concedieri masive în ultimii ani.

Planul care transformă Dacia pare să ocolească Mioveniul

În următorii patru ani marca Dacia se va schimba mai rapid ca niciodată în istoria sa. Renault și Dacia au anunțat un plan de dezvoltare și economii pentru următorii patru ani, plan care prevede lansarea a 36 de modele noi pentru întreg grupul, dintre care 22 în Europa.

Planul – denumit FutuREady – a fost prezentat de François Provost, omul care conduce Renault din septembrie 2025. Centrele de producție pe care se va baza acest plan sunt Franța, India și Turcia.

Pentru Dacia, strategia până în 2030 merge în trei direcții principale:

mașini mai mari, de clasa C, stil Bigster și Striker

patru modele full-electrice noi (în prezent există doar Spring)

creșterea puternică a vânzărilor de mașini hibride (inclusiv Sandero va avea astfe de versiuni).

Patru mașini electrice, multe hibride și vehicule de dimensiuni tot mai mari

Dacia va lansa spre final de an un model full-electric de clasă mică ce va costa de la 18.000 de euro și, foarte posibil, va fi produs la uzina din Slovenia. Și Sandero va primi o versiune full-electrică și, deși nu a fost confirmat încă, ar putea exista și un model full-electric mai mare, derivat din Duster sau Bigster.

Dacia Spring (foto Dacia)

Aici va conta mult costul cu bateria, pentru a exista un echilibru între nevoia de o autonomie decent și de un preț acceptabil de vânzare. Un al patrulea model ar putea fi produs în China, ar avea la bază conceptul Hipster și ar trebui să coste de la 15.000 de euro.

Marca a lansat în 2021 prima sa mașină hibridă și de atunci a tot lansat modele cu această opțiune și cu motorizări mai puternice. Dacă anul trecut, hibridele și full-electrice au reprezentat 25% din vânzările totale ale mărcii, planul prevede ca în 2030 ponderea „electrificatelor” să treacă de 65%.

Conceptul Hipster de la Dacia (foto Dacia)

O direcție foarte importantă ține de mașinile mai mari, compacte, stil Bigster, Jogger și Striker. Acestea au reprezentat 20% din vânzările mărcii pe plan mondial în 2025 și se vrea ca ponderea să urce la 33% în patru ani. La asta va contribui și Striker, iar presa franceză a scris că încă un model de clasă C va fi lansat în 2027.

Marele avantaj pentru Dacia este că în piață există cerere pentru astfel de mașini compacte, mai ales dacă vorbim despre SUV-uri, iar marja de profit este mai mare la astfel de mașini față de cele din clasa mică sau cele de oraș.

Dacia devine o marcă tot mai internațională

Dacă luăm datele din ultimii 14 ani pentru producția Dacia la Mioveni, în numai trei dintre acești ani ea a fost sub 300.000 de mașini (primii doi ani de pandemie și anul trecut). Cele mai bune rezultate de producție, de peste 340.000/an au fost în 2019 și 2013. La finalul articolului puteți vedea care a fost producția Dacia la Mioveni în fiecare an din perioada 2012-2025.

Masini Renault la uzina de la Bursa, Turcia (foto LI ATMACA / AFP / Profimedia)

Ei bine, în 2012 – anul înființării uzinei Tanger din Maroc – Dacia vindea 360.000 de mașini în lume și mai bine de trei sferturi erau produse la Mioveni. În 2019, an record pentru Dacia în lume, ponderea uzinei de la Mioveni a scăzut la 47%. În 2025, ponderea a scăzut și mai mult, ajungând la 43% pentru uzina din Argeș.

Anul trecut, uzina din Bursa (Turcia) a produs 387.000 de mașini, la Tanger (Maroc) au fost produse 299.000, iar la Mioveni, 297.000 de mașini. Marocul a depășit România la producție și fiindcă țara africană are încă o uzină care construiește mașini Dacia și Renault la Casablanca (95.000 de mașini).

Katrin Adt, CEO Dacia (foto Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia)

Dacia devine o marcă tot mai internațională. Pentru mult timp mașinile cu sigla Dacia au fost produse în doar două țări: România și Maroc. În 2020 s-a adăugat China, acum intră pe listă și Turcia și, foarte probabil, în „club” va intra și Slovenia, ceea ce înseamnă că vor fi cinci țări în care produc mașini Dacia. De menționat că modele precum Sandero sau Logan au fost asamblate la uzine din țări precum Brazilia, Columbia și Iran, însă erau vândute sub sigla Renault.

La orice mare constructor auto, uzinele concurează între ele pentru marile proiecte și conducerea alege în funcție de competitivitate, incluzând aici mulți factori: costul cu forța de muncă, lanțul de furnizori, infrastructura de transport, subvențiile de la stat, poziția geografică și calitatea forței de muncă.

Turcia, prin unitatea Oyak-Renault de la Bursa, este în grup Renault uzina „vedetă” în plină ascensiune și primește cele mai multe proiecte de mașini noi, iar acest lucru nu este o surpiză, presa franceză scriind mult în ultimii doi ani despre situl din Bursa. Iată aici un exemplu, din publicația BFMTV.

Renault-Boreal, SUV produs in Turcia (foto Renault)

Uzina turcă a început să producă în 1969 modelul Renault 12, de mai bine de 20 de ani asamblează modelul Clio, iar în ultimii doi ani a primit investiții de 400 milioane euro. Costurile industriale cu forța de muncă sunt de patru ori mai mici decât în Franța, aproape trei sferturi din producție merge la export și 80% dintre furnizori sunt la maxim 200 km depărtare, scrie presa franceză. Uzina care se întinde pe 60 ha este cea mai mare din Turcia, ceea ce nu este puțin lucru. La Bursa este produs și SUV-ul Duster, sub sigla Renault, dar și un alt SUV nou: Renault Boreal.

Cum se plasează uzina de la Mioveni în planul Dacia

Uzina de la Mioveni are încă o poziție puternică în grupul Renault: face mașini de calitate, există în apropiere un lanț extins de furnizori, există și centrul de design, dar și extrem de importantul centru de testări și inginerie de la Titu. Mai mult, uzina de la Mioveni produce două modele care au căutare în piață (Duster și Bigster).

De ce a pierdut uzina de la Mioveni la capitolul competitivitate? Au crescut costurile cu salariile și cu energia, infrastructura rutieră din țară, și mai ales cea feroviară, au încă mari probleme și este multă imprevizibilitate politică și fiscală în România. În acest context nu este de mirare că 2026 va fi al patrulea an consecutiv în care producția ar putea scădea la Mioveni.

Francois Provost, CEO al grupului Renault (foto Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia)

Uzina de la Mioveni nu este în pericol de închidere și nici nu există semne ale unor concedieri masive. Dar fără un proiect nou în următorii ani este greu de imaginat că producția va reveni la nivelul de peste 300.000 de mașini.

Fabrica Dacia de la Mioveni

Cum a evoluat producția Dacia la Mioveni în ultimii 14 ani