În pline negocieri pentru soarta Guvernului Veștea, un lider AUR salută, de la Londra, „criza partidelor mainstream”. „Aviz amatorilor la București!”

Aflat la o conferință internațională în capitala Marii Britanii, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis un mesaj despre criza politică din țară, pe fondul demisiei premierului britanic Keir Starmer, dar și al negocierilor intense de la București privind soarta Guvernului Veștea.

„Suntem la Londra. Am ajuns pentru o conferință prestigioasă la nivel european și occidental, după ce vreau să spun unora. Conferința Alliance for Responsible Citizenship. O conferință care e considerată de către conservatori un fel de Davos al dreptei, un Davos al conservatorismului occidental, american și european. O dezbatere care adună împreună zeci de gânditori, oameni de reflexie, politicieni, oameni din zona academică, care gândesc și simt împreună pentru acest curent conservator, indiferent cum îl denumim, indiferent unde am fi”, a declarat Dan Dungaciu, potrivit unui comunicat de presă transmis de AUR.

Dungaciu afirmă că „AUR este un partid al viitorului, un partid al românilor, care se gândește la soluții pentru viitor”.

Conform prim-vicepreședintelui AUR, „soluțiile politice din trecut nu mai pot fi considerate viabile pentru ca România să depășească” actuala criză în care se află.

„Am aterizat ce am aflat de Keir Starmer, premierul Marii Britanii, tocmai a demisionat. Este ceea ce noi spunem la București de multă vreme: partidele de mainstream sunt în criză. Din Marea Britanie până în România și vor rămâne în criză, toate improvizațiile pe care le încearcă nu vor avea niciun efect. Aviz amatorilor la București!”, a mai declarat Dan Dungaciu, citat în comunicat.

Mai devreme, premierul desemnat, Adrian Veștea, anunțase că luni seară va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, la invitația acestuia din urmă, liberalul punctând că este „un om al dialogului” și înțelege responsabilitatea de a pune capăt „haosului politic”.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a explicat Veștea, într-o postare pe Facebook.

Liderul AUR, George Simion, declarase anterior că Guvernul Veștea nu va avea voturile partidului său la învestirea din plenul reunit și a adăugat că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul AUR, până la ora 20:00, menționând că cei din AUR sunt dispuși să contribuie la un efort de consens, de reconciliere.

Simion a afirmat, într-o conferință de presă, că, „dacă va exista un vot” pentru această guvernare în seara de luni, parlamentarii AUR vor ieși din sală.

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După ce George Simion a anunțat că AUR nu votează guvernul, PSD analizează în aceste momente dacă amână plenul programat în Parlamentul României la ora 21.30.