Daniel Băluță preia conducerea filialei PSD București, condusă în ultimii 9 ani de Gabriela Firea 

Daniel Băluță, desemnat candidat al PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, va prelua de astăzi oficial conducerea filialei muncipale a PSD, într-un eveniment care începe la ora 16.00.

Gabriela Firea a anunțat pe 27 octombrie că îi va preda președinția PSD București pentru nu avea de suferit în campania electorală pentru București.

„Tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă, împreună cu domnul președinte interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele 6 sectoare am decis să-i predau ștafeta din punct de vedere politic colegului Daniel Băluță, ștafeta organizației PSD Municipiul București. O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără să am resentimente”, spunea atunci Gabriela Firea.

Decizia de numire a lui a lui Daniel Băluță a fost validată prin vot de PSD pe 28 octombrie odată cu votatul pentru susținerea în alegerile local. În schimb, eurodeputata Gabriela Firea a preluat funcția de vicepreședintă a partidului pe regiunea București-Ilfov la congresul care a avut loc pe 7 noiembrie.

Daniel Băluță, primul în sondaje

Potrivit informațiilor HotNews, actualul primar al Sectorului 4 își va depune oficial candidatura la Biroul Electoral al Municipiului București sâmbătă, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc și un eveniment de lansare.

Acum, potrivit ultimului sondaj publicat miercuri de Avangarde, Daniel Băluță conduce cu 24%. Reprezentantul PSD este urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu – 21% și de Cătălin Drulă (USR), creditat cu un procent de 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu un scor de 17%.

Apoi, la mare distanță, apar în sondajul Avangarde independentul Vlad Gheorghe cu 5%, Ana Ciceală (SENS) – 4%, independentul Virgil Alexandru Zidaru – 4% și Liviu Negoiță (PUSL) – 3%.

Un alt sondaj Avangarde privind cursa pentru Primăria Capitalei a fost publicat pe 26 octombrie, când tot Băluță era pe primul loc, cu 25%, Ciucu fiind pe locul al doilea cu 23%.

La acel moment, Drulă era creditat cu 18%, iar independenta Anca Alexandrescu, cu 16%. Ei erau urmați de Cristian Popescu Piedone (8%), Vlad Gheorghe de la partidul DREPT (4%), Ana Ciceală de la SENS (3%) și independentul Virgil Alexandru Zidaru (2%).

Un sondaj realizat de Novel Research la comanda PNL, publicat pe 3 noiembrie, îl plasa pe liberalul Ciucu pe primul loc, cu un avans față de Băluță sub marja de eroare a sondajului.

Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidatul PNL în alegerile din 7 decembrie, era cotat cu 26,4% din intenția de vot, potrivit sondajului comandat de partidul său. Daniel Băluță, primar al Sectorului 4,era creditat cu un scor de 24,5%. Cătălin Drulă era pe al treilea loc cu o intenție de vot de 18,7%, urmat de Anca Alexandrescu cu 15%.

Într-un sondaj Curs publicat pe 19 octombrie, clasamentul principalilor concurenți era următorul: Băluță -25%, Drulă – 18%, Ciucu – 18%, Anca Alexandrescu – 10%.

Gabriela Firea, 9 ani în fruntea PSD București

Gabriela Firea a devenit președinta PSD București în 2016, anul în care a și câștigat alegerile de la Primăria Capitalei. Doi ani mai târziu, în noiembrie 2018, ea își dă demisia de la conducerea filialei.

Atunci, președintele partidului Liviu Dragnea a decis să îi retragă sprijinul politic, iar Firea spune că a aflat despre asta în presă, așa că în semn de protest și-a depus demisia înainte de începerea ședinței în care urma să rămână fără sprijin. Gabriel Mutu, pe atunci primar la sectorul 6, prelua interimar conducerea.

În aprilie 2019 revine la conducerea PSD București în urma unei ședințe a Comitetului Executiv al partidului.

În 2023 a fost implicată în scandalul azilelor groazei din Voluntari și Afumați, relațiile Gabrielei Firea cu fostul șef PSD Marcel Ciolacu s-au răcit. Și-a dat demisia din funcția de ministră a Familiei pe care o ocupa atunci.

Până în 2024, a avut și funcția de prim-vicepreședintă a PSD, însă a renunțat la ea după mai multe negocieri cu Ciolacu, care și-ar fi dorit ca ea să cedeze încă de atunci filiala din București a partidului către Daniel Băluță. Pentru că nu vrut să renunțe la șefia PSD București, a pierdut funcția de prim-vicepreședinte care a ajuns la Băluță.

