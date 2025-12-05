Daniel Băluță, propulsat pe Tik-Tok după metoda testată la Călin Georgescu, arată un raport / 70 de milioane de vizualizări, în luna noiembrie. Câte au avut ceilalți candidați

Peste 70% din conținutul viral despre Daniel Băluță (PSD) de pe TikTok, din luna noiembrie, a fost generat de o rețea de conturi cu potențial inautentic, arată o analiză a Expert Forum. Este o campanie „cu metode de organizare testate în alegerile prezidențiale din România și din Republica Moldova”, adică la alegerile din 2024 câștigate în primul tur de Călin Georgescu și anulate apoi.

Expert Forum spune că a analizat 601 videoclipuri de susținere a lui Daniel Băluță publicate în luna noiembrie, dintre care 354 au peste 10.000 de vizualizări.

Opt conturi principale

Dintre ele, 249 cele mai populare videoclipuri despre Daniel Băluță au fost create de rețeaua inautentică descoperită. Adică, 70,3% din conținutul viral despre Băluță vine din aceste conturi în luna noiembrie.

Mecanismul care i-a amplificat lui Băluță mesajele electorale a fost construit în jurul a 8 conturi cheie printre care: bucuresti.now, ajunul.de.maine, doza.romniei-202, victoria.emma.voi, linkalazar, pelimbatuturor.

Din totalul urmăritorilor acestor conturi, „(55,4%) au fost clasificați ca având risc înalt sau mediu de a fi conturi false”, potrivit EFOR.

Astfel, prin această rețea, hashtagul cu numele lui Daniel Băluță a atras cele mai multe vizualizări – aproape 70 de milioane. Aproape de 3,5 ori mai mult decât următorul candidat din clasament, respectiv Anca Alexandrescu, care a avut 20 de milioane de vizualizări pe TikTok.

Foto: Raport Expert Forum

„O problemă care nu poate fi mascată”

Un cont cu 239 de urmăritori, bucuresti.now, are constant videoclipuri virale ajungând chiar și la 1.2 milioane de vizualizări per bucată, EFOR atrage atenția că TikTok poate să devină o platformă de „manipulare” a alegerilor.

„Nu bănuim această campanie de vreo complexitate ascunsă, ci de exploatarea unor vulnerabilități sistemice prin care platformele de social media sunt infiltrate atât de ușor şi manipulate în a oferi disproporționat o voce mai mare politicienilor care beneficiază de astfel de conturi, o problemă care nu poate fi mascată cu pretextul interesului organic al utilizatorilor pentru acești candidați”, notează autoarea raportului.

Niciuna din aceste postări nu a fost marcată ca publicitate electorală sau politică, pentru că platformele de socializare au interzis reclama politică.

Conturile care o susțin pe Anca Alexandrescu

Sistemul de conturi care o promovează pe Anca Alexandrescu este din zona mișcării auto-intitulate suveraniste, contul realitatea.plus fiind principalul cont de susținere, scrie raportul EFOR.

Un alt cont care o susține pe Anca Alexandrescu este contul de TikTok al agenției de marketing Swapera, care în luna noiembrie 2024 o promova pe Ana Maria Gavrilă și partidul POT.

EFOR spune și că potențiale semnale de conturi inautentice au început să crească la începutul lunii noiembrie, precum contul ancaalexandrescufp cu 127.000 de urmăritori, un cont presupus de fan, dar care a postat doar două videoclipuri în perioada octombrie-decembrie. Același lucru se întâmplă și în cazul contului alexandrescuanca2025, un cont care postează frecvent despre teme generale de interes, dar nu o promovează direct și constant pe Anca Alexandrescu.

Și contul ancaalexandrescuprimar a avut o creștere destul de rapidă, de 128.000 de urmăritori, sub 1% dintre ei fiind din Nigeria – „o potențială amplificare inautentică”.

Foto: Raport Expert Forum

Anti-campanie pentru Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu

Candidații Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu au fost analizați împreună, pentru că „au o pondere aproximativ egală” de conținut creat de conturi anonime.

„În ceea ce privește conturi pozitive, am identificat câteva conturi fără o identitate clară precum ciprianciucupmb, pare un alt cont oficial sau littleone.raul, drula.pentru.bucu, însă este incert dacă ele reprezintă conturi de campanie sau susținători reale. În acest moment nu am identificat semnale adiționale de coordonare inautentică”, notează EFOR.

Totuși, Drulă și Ciucu domină clasamentul când vine vorba despre conținut pe TikTok împotriva lor. Există conturi care creează exclusiv conținut de tip anti-campanie împotriva celor doi.

Foto: Raport Expert Forum

Foto: Raport Expert Forum

Care sunt recomandările EFOR

Expert Forum denunță responsabilitatea platformelor de socializare de a nu mai permite practici inautentice de manipulare a conținutului.

„E clar că ori autosesizarea platformelor și așa zisele mecanisme de supraveghere a comportamentului inautentic și a unor posibile operațiuni de influență au fost pusă pe pauză, ori ele n-au fost prea bune de la bun început”, atenționează organizația.

Apoi, Expert Forum vorbește și despre responsabilitatea partidelor față de cetățeni. EFOR recomandă un cod de conduită asumat de partidele politice.

Nu în ultimul rând, autoarea raportului explică responsabilitatea instituțiilor statului:

„Repetăm recomandările EFOR de a începe să creăm capacitatea reală, într-o instituție civilă de a monitoriza mediul online în timpul perioadelor electorale. În acest sens, trebuie să renunţăm la reflexul instituțional din alegerile prezidențiale din 2025 manifestat prin task force-ul de reglementare a publicității politice, un exercițiu care a ajuns să cenzureze opinii legitime ale unor cetățeni și să demonstreze ineficiența unei încercări de a face poliția internetului”, scrie Expert Forum.

În ultimul sondaj de vineri al CURS și Avangarde, candidatul PSD Daniel Băluță are 27%, Ciprian Ciucu de la PNL are 24%, iar Cătălin Drulă de la USR este cotat cu 21%. Anca Alexandrescu este cu trei procente în spatele candidatului USR în lupta pentru alegerile de duminică din București.

Comportamentul inautentic coordonat a afectat cel mai mult alegerile trecute

Potrivit Expert Forum, fenomenul care a afectat cel mai mult integritatea alegerilor în 2024 și 2025 în mediul online este comportamentul inautentic coordonat.

Alegerile prezidențiale din România din 2024 au fost anulate după ce zeci de mii de conturi false de TikTok au propulsat un candidat marginal, considerat prorus, către o victorie surprinzătoare în primul tur – pe Călin Georgescu.

În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, campania online coordonată de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, câștigător al primului tur al alegerilor, anulat de CCR, a utilizat simultan două tactici principale pentru a ajunge la potențialii alegători:

generarea de conținut ţintit;

umflarea indicatorilor ce măsoară implicarea utilizatorilor prin conturi automate și promovări plătite.

Această abordare hibridă a inundat rețeaua de socializare cu mesaje favorabile, profitând de algoritmul TikTok și, în același timp, evitând detectarea de către platformă.

„Atunci când discuțiile reale din societate, conturile reale și campaniile realizate în mod legal au un impact mult mai mic comparativ cu astfel de conturi anonime, considerăm că se afectează integritatea procesului electoral, oferind o voce mult mai mare și o platformă inegală pentru actorii politici care beneficiază de promovare inautentică”, mai notează EFOR.