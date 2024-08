Daniel Dăianu: Banca centrală nu poate singură să stăvilească o politică fiscală expansionistă / Politica monetară poate fi restrictivă concomitent cu reducerea dobânzii-cheie

Într-un text transmis HotNews joi după-amiază, acad. Daniel Dăianu, șeful Consiliului Fiscal, ține să-i contrazică pe cei care susțin că reducerea dobânzii de politică monetară decisă miercuri de BNR ar fi o măsură prociclică. „Banca centrală nu poate singură să stăvilească o politică fiscală/bugetară expansionistă”, mai spune Dăianu.

Redăm mai jos opinia trimisă HotNews de președintele Consiliului Fiscal și fost membru al CA al BNR, acad. Daniel Dăianu:

Am considerat util să fac un scurt comentariu privind conduita politicii monetare, care privește și decizia de ieri a BNR. Am scris aceste rânduri pornind de la unele comentarii în media ce sugerează că BNR ar fi acționat „prociclic” cu ultima decizie și în plus, că ar fi mai puțin restrictivă.

Pentru a judeca prezumata „prociclicitate” și gradul de restrictivitate ale politicii monetare sunt de avut în vedere repere cheie. În primul rând, este de făcut distincția între rata nominală de politică monetară și cea reală, aceasta din urmă fiind diferența între rata nominală și inflația.

Concluzia este evidentă: dat fiind mersul inflației interne, politica monetară nu este acum mai puțin restrictivă, chiar dacă rata de politică monetară s-a diminuat cu 0,25%; rata reală de politică monetară indică că politică monetară a BNR nu este mai puțin fermă.

Banca centrală nu poate singură să stăvilească o politică fiscală/bugetară expansionistă

Este drept că se pot avea avea în vedere așteptări din piață, dar și acestea nu invalidează aprecierea privind gradul de restrictivitate.

În al doilea rând, politica monetară nu poate fi condiționată strict de politica bugetară. Afirm aceasta întrucât banca centrală nu poate singură să stăvilească o politică fiscală/bugetară expansionistă. Este impropriu deci să se spună că politică monetară ar fi prociclică din cel puțin două motive:

a/ politică monetară este restrictivă, rata reală de politică monetară fiind pozitivă și în creștere;

b/ o politică monetară excesiv de restrictivă poate cauza mai mult rău în economie.

BNR monitorizează cu atenție fluxurile de capital, lichiditatea din sistem. Și face acest lucru încercând să aibă o conduită restrictivă în condițiile date. Nu trebuie omise nici măsuri de politică macroprudentiala pentru limitarea absorbției interne, a deficitului de cont curent.

Esențial pentru stabilitatea economică este că cheltuielile bugetului să nu fie scăpate de sub control (deficitul bugetar, după execuția la 7 luni, sugerează că probabil va depăși bine 7% din PIB). Contează enorm că planul fiscal structural ce va fi trimis la Bruxelles, Comisiei Europene, să conțină măsuri de consolidare bugetară care să permită sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu. Anul electoral nu trebuie să anuleze borne de raționalitate.