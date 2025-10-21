ULTIMA ORĂ Alegeri pentru Primăria Capitalei, în 7 decembrie. Decizie în coaliție

Coaliția de guvernare a decis, într-o ședință care are loc în aceste momente la Palatul Victoria, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie, conform surselor HotNews care participă la ședință.

Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să dea Hotărârea de Guvern prin care se va stabili că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie. Acest lucru se va întâmpla cel mai probabil în ședința de guvern de joi, având în vedere că astăzi s-a ajuns la un acord în coaliție, conform surselor politice cu care HotNews a discutat.

Acordul din coaliție prevede și că fiecare partid din coaliție va avea candidat separat în cursa pentru Primăria București, conform acelorași surse.

Organizarea alegerilor din București a fost un subiect de discuție aprins în cadrul coaliției de guvernare. USR a cerut organizarea acestora cât mai repede, iar PSD a cerut ca fiecare partid să aibă candidați separați. PSD a susținut că dacă PNL și USR fac alianță pentru Primăria București coaliție de guvernare se poate rupe.

Ce arată cel mai recent sondaj pe București: Candidatul PSD este favorit

Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%, conform unui sondaj publicat duminică, 19 octombrie.

Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 8–17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de respondenți din București, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.