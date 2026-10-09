De ce a vorbit Raed Arafat la o conferință care i-a supărat pe americani: „Am luat două zile libere, ca să pot să vin aici”

El a vorbit în fața unei asistențe formate din câteva sute de persoane, dintre care unii reprezentanți ai unor guverne europene, despre cum „sunt instrumentalizate” dosarele penale în care este implicat în România, pentru „a i se distruge imaginea”. Întrebat de HotNews dacă nu consideră că astfel face presiuni asupra justiției din România, Arafat a răspuns că este dreptul său constituțional să se apere.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, s-a numărat printre speakerii conferinței despre dezinformare care a avut loc la Vilnius între 7 și 8 octombrie.

Raed Arafat a vorbit chiar la sfârșitul conferinței de două zile care a avut loc la Vilnius, fiind organizată de ONG-ul independent din Bruxelles, EU Disinfo Lab. Panelul său s-a numit „The construction of guilt: disinformation at the intersection of justice, media, and public perception” („Cum se construiește vinovăția: dezinformarea la intersecția dintre justiție, mass-media și percepția publică”).

Dinsinfo este un eveniment anual care are loc din 2019 și care reunește membri ai societății civile, cercetători, oameni din tehnologie, jurnaliști, dar și mulți reprezentanți ai unor instituții publice și guverne din Europa. Anul acesta evenimentul a avut loc la Vilnius și, potrivit organizatorilor de la EU DisInfo Lab din Bruxelles, a adunat peste 600 de participanți din mai mult de 50 de țări, printre care și România.

Despre ce a vorbit Arafat

În fața unei asistențe de sute de oameni, printre care se aflau și reprezentanții unor guverne ale unor țări europene, precum Germania sau Franța, șeful Directoratului pentru situații de urgență a vorbit despre dosarele penale în care este anchetat în România. Este vorba despre dosarul în care este acuzat, alături de alte 16 persoane, de contrabandă cu un elicopter militar, prejudiciul estimat fiind de aproape un milion de euro. În acest caz, Raed Arafat are calitatea de inculpat. Într-un alt dosar penal în care este implicat Arafat, procurorii anchetează angajarea fictivă în DSU a mai multor medici. În acest dosar, urmărirea penală se desfășoară „in rem” (asupra faptei, nu persoanei).

Raed Arafat, la Conferința despre dezinformare de la Vilnius. FOTO: Gabriel Bejan / Hotnews

Arafat susține că dosarele în care este implicat nu au niciun fundament legal, dar îi fac mult rău, în condițiile în care opinia publică din România vede știrile despre anchetarea sa, și-și face impresia că Raed Arafat este corupt sau „membrul unei mafii”. Oficialul român a precizat că prezența sa la conferința nu este în calitate de reprezentant al departamentului pe care-l conduce din cadrul Ministerului de Interne, ci de persoană fizică. Ulterior, în discuția cu HotNews, Arafat a precizat că „și-a luat doua zile libere” ca să poată veni la disinfo2026, pentru că trebuie să se apere.

Cum explică Arafat intervenția de la Vilnius

Hotnews: De ce ați ales această modalitate de a vă spune punctul de vedere. De ce aici, la Vilnius, și nu în țară?

Raed Arafat: În țară, l-am spus, am ieșit și am vorbit. Problema este că, cel puțin pentru mine, impactul acestor două așa-zise, dosare, a fost dincolo de granița României.

După cum a zis și prezentarea mea, în momentul în care am fost acuzat de trafic de elicopter și de contrabandă, n-au trecut decât 30 de minute și mi-au venit mesaje din străinătate. De la oameni din instituțiile cu care colaborez. Așa că, trebuia să găsesc o locație, undeva, fără să reprezint ministerul. Pentru că n-am venit din partea ministerului, am luat două zile de liber, că să pot să vin aici.

Trebuia să găsesc undeva unde să-mi exprim totuși punctul de vedere, pentru că trebuie să se audă.

„Este dreptul meu ca persoană să mă apăr”

– Care este scopul?

– Scopul este să se creeze o masă critică, să înceapă să se discute și despre aceste situații, că s-ar putea să nu fie numai la noi. Să se găsească niște soluții, pentru că eu consider că există un abuz asupra mea – aceste filajele și toate măsurile luate, percheziții, fără să existe o motivație proporțională, ca să folosim cuvântul care-l folosesc și în lumea juridică.

Acest lucru poate să se repete. Nu e normal să vezi că s-a încercat inclusiv descinderea în casă, până când un judecător a spus „nu se poate, nu e o măsură proporțională”, pentru o țară democratică.

– Nu credeți că procurorul de caz poate invoca faptul că faceți presiuni asupra sa? Sau ca cineva din justiția din România să spună că faceți presiuni?

– Nu, trebuie să se înțeleagă: din momentul în care treaba aceasta devine publică este normal să vorbim. Este dreptul meu ca persoană să mă apăr.

– De unde cunoașteți organizația care s-a ocupat de acest eveniment?

– Am mai fost o dată aici, acum vreo patru ani, să vorbesc despre toate aspectele corelate cu pandemia și relația cu media care a fost atunci. Am arătat câteva comportamente care au fost la adresa mea. Am vorbit tot pe partea de dezinformare, despre relația dintre dezinformare și cu percepția publică.

Este dreptul nostru să vorbim. Nu vreau să se înțeleagă că am o problemă cu mass-media românească. Despre aceste dosare au relatat neutru. Dar când apar titlurile, breaking news-urile, sunt oameni care văd numai asta: „Arafat acuzat”, „cutare acuzat”, „13 oameni implicați” (n.r.- în dosarul contrabandei). Deja suntem o formă de mafie.

Iar să te aperi, e dreptul tău care este garantat prin Constituție, prin toate mijloacele. O să repet acest lucru și în fața instanței dacă o să se ajungă în instanță.

Conferința de la Vilnius în conflict cu administrația Trump

Conferință a intrat în mijlocul unui scandal după ce publicațiile The Guardian și Politico au dezvăluit că UE, Canada și Lituania și-au retras sprijinul și sponsorizările la cererea administrației Trump care a fost deranjată că unele paneluri prezentau SUA într-o lumină nefavorabilă.

Politico a scris aseară că Departamentul de Stat a solicitat ambasadelor americane din mai multe țări europene, printre care și România, să exprime îngrijorările Washingtonului și să „evalueze” dacă guvernele implicate în conferință sunt de acord cu caracterizarea SUA ca fiind „actor FIMI”.

FIMI” este un concept din dezinformare care se traduce prin „Foreign Information Manipulation and Interference” (Manipularea Străină a Informațiilor și Ingerințe). În general, China și Rusia sunt incluse în spațiul european în categoria FIMI, nicidecum SUA. Un articol despre acest subiect poate fi citit aici.