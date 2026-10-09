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Actualitate

De ce a vorbit Raed Arafat la o conferință care i-a supărat pe americani: „Am luat două zile libere, ca să pot să vin aici”

Gabriel Bejan, Vilnius
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Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, s-a numărat printre speakerii conferinței despre dezinformare care a avut loc la Vilnius între 7 și 8 octombrie. 

El a vorbit în fața unei asistențe formate din câteva sute de persoane, dintre care unii reprezentanți ai unor guverne europene, despre cum „sunt instrumentalizate” dosarele penale în care este implicat în România, pentru „a i se distruge imaginea”. Întrebat de HotNews dacă nu consideră că astfel face presiuni asupra justiției din România, Arafat a răspuns că este dreptul său constituțional să se apere.

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