„De ce cuplul care deținea barul este liber?” Revolta crește în Elveția pe măsură ce răspunsurile privind tragedia de Anul Nou nu vin de la anchetatori

Presiunea pentru obținerea de răspunsuri în urma anchetei privind incendiul izbucnit de Anul Nou într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană, în care au murit 40 de persoane, a crescut, relatează agenția Reuters care analizează relatările de luni din presa elvețiană.

Autoritățile anchetează proprietarii barului, pentru o serie de infracțiuni, inclusiv omor din neglijență. Duminică, poliția a declarat că circumstanțele nu justifică în prezent arestarea lor și că nu consideră că există riscul ca aceștia să fugă.

Luni, ziarul elvețian Blick a criticat decizia autoritățile. „De ce cuplul care conducea barul este liber?”, a scris ziarul pe prima pagină, peste o fotografie cu persoane îndoliate și jurnaliști adunați în jurul uriașei grămezi de flori lăsate în fața barului „Le Constellation” din Crans-Montana.

Unul dintre cei doi operatori ai barului, Jacques Moretti, a declarat presei elvețiene că Le Constellation a fost verificat de trei ori în 10 ani și că totul s-a făcut conform regulilor. De origine franceză, el este anchetat alături de partenera sa Jessica Moretti.

Mulți minori, prezenți în bar

Tages-Anzeiger, un alt important ziar elvețian, a cerut lămuriri privind modul cum se verifica vârsta celor prezenți, materialul de izolare fonică utilizat în subsolul unde a izbucnit incendiul și normele care reglementează utilizarea așa-numitelor „lumânări cu fântână”.

Cele mai tinere victime ale incendiului aveau doar 14 ani. Ca urmare a tragediei și-au pierdut viața 40 de persoane, din toată Europa inclusiv un tânăr din România, iar alte 116 persoane au fost rănite. Poliția elvețiană, care nu a dezvăluit numele victimelor, a declarat luni că a identificat și toate persoanele rănite.

Materiale de proastă calitate?

De asemenea, presa de duminică a ridicat întrebări privind materialele de izolare fonică utilizate, potrivit swiss-info. Incendiul a izbucnit atunci când a fost expus la scânteile provenite de la artificiile atașate sticlelor de șampanie.

Potrivit NZZ am Sonntag, fotografiile și videoclipurile din bar sugerează că aceste panouri izolante au fost cauza dezastrului. Ziarul a speculat că ar fi putut fi un material ieftin, ușor inflamabil. Doi experți intervievați de SonntagsZeitung au afirmat, pe baza fotografiilor, că materialul izolant nu fusese montat corespunzător.

Autoritățile din cantonul Valais au declarat că anchetatorii verifică dacă barul a fost supus inspecțiilor anuale ale clădirii, dar că autoritățile locale nu a semnalat probleme și nu a semnalat neregularități.

Municipalitatea Crans-Montana a declarat că a predat procurorilor documentele relevante pentru anchetă și s-a alăturat procedurii penale în calitate de parte civilă.

Lider străin: „Porțile închisorii vor trebui să se deschidă”

Nu doar presa elvețiană a criticat cum se desfășoară ancheta, dar și viceprim-ministrul italian Matteo Salvini. El a scris într-o postare pe rețelele sociale că „în Elveția civilizată, porțile închisorii vor trebui să se deschidă pentru destul de multe persoane”.

Salvini a acuzat că nu s-a asigurat siguranța celor prezenți la subsolului barului, punând la îndoială sistemele de urgență și dacă au fost efectuate suficiente verificări.

Crans-Montana va organiza vineri o ceremonie în memoria victimelor. Guvernul francez a anunțat că președintele Emmanuel Macron va participa la eveniment.