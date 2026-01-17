De ce societatea la care judecătorul CCR Dacian Dragoș figurează administrator nu a înregistrat la Registrul Comerțului plecarea lui din firmă / Răspunsul societății și ce spune legea

Judecătorul CCR Dacian Dragoș figurează până în prezent ca fiind unul dintre administratori companiei RadonControl Cluj-Napoca, deși el spune că și-a dat demisia din respectiva funcție în urmă cu jumătate de an.

Acuzațiile privind incompatibilitatea judecătorului Dacian Dragoș au fost lansate de avocata Silvia Uscov, cu o zi înainte de termenul în procesul de la Curtea de Apel București, unde aceeași avocată îl contestă pe acesta și pe al judecător CCR, Mihai Busuioc, pe motiv că nu aveau vechimea necesară în domeniul juridic pentru a fi numit la CCR.

Curtea de Apel a amânat azi decizia privind situația celor doi judecători. Umătoarea ședință a fost stabilită pe 30 ianuarie

Societatea RadonControl SA, unde figurează Dacian Dragoș administrator, este un spin-off al Universității Babeș-Bolyai. Universitatea este reprezentată în cadrul societății de Fundația Alma Mater Napocensis.

În actul constitutiv al societății există condiția ca unul din cei trei administratori statutari să fie numit de către acționarul Fundația Alma Mater Napocensis.

Fundația l-a numit atunci pe Dacian Dragoș.

Acesta a explicat însă, într-un răspuns pentru HotNews, că și-a demisia din funcție, în iulie, când a fost numit la CCR.

Ce spune compania

Modificările statutare nu au fost însă comunicate Registrului Comerțului, pentru că fundația Universității Babeș Bolyai, cea care l-a desemnat pe Dacian Dragoș, nu a numit un alt administrator, a explicat, pentru HotNews, președintele Consiliului de Administrație al RadonControl, Emanuel Nechita.

Legea spune că pentru a avea efecte juridice, hotărârile adunării generale se depun în termen de 15 zile de la data adoptării, la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României.

„În data de 9 iulie 2025, în calitate de acționar și Președinte al Consiliului de Administrație al RadonControl SA, am recepționat demisia domnului Dacian Cosmin Dragoș, comunicată prin email. În data de 10.07.2025 s-a întrunit Consiliul de Administrație al RadonControl SA, s-a luat act de demisia fostului administrator Dacian Cosmin Dragoș și s-a decis ca în termenul legal de la primirea deciziei de numire al celui de-al treilea administrator să se convoace o Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor în scopul validării acestei numiri și a înregistrării hotărârii la ONRC”, a explicat președintele CA, Emanuel Nechita în răspunsul comunicat HotNews.

Potrivit acestuia, până în data de 14 ianuarie 2026 societatea RadonControl nu a primit decizia de numire a noului administrator din partea acționarului Fundația Alma Mater Napocensis.

„Nu am putut proceda la modificarea actului constitutiv al societății cu privire la numirea celui de-al treilea administrator, deci implicit nu s-au depus actele modificatoare la ONRC”, a adăugat președintele CA, subliniind că societatea funcționează în mod statutar și legal cu doi dintre cei trei membrii ai CA.

Emanuel Nechita susține că „mențiunea formală a calității de administrator în Registrul Comerțului nu conferă în nici un caz domnului Dacian Cosmin Dragoș calitatea de administrator al societății, această calitate încetând în data de 9 iulie 2025 în urma demisiei”.

Ce spune legea

În cazul schimbării membrilor și a organelor de conducere a unei societăți precizările legale sunt clare. Legea societăților comerciale prevede:

Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar să se ia o hotărâre privind:

(…)

m) orice altă modificare a actului constitutiv sau a oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(…) m) orice altă modificare a actului constitutiv sau a oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. Art. 44:

(1) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale se depun în termen de 15 zile de la data adoptării, la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se poate publica numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

(2) Hotărârile adunării generale nu pot fi executate înainte de a se îndeplini aceste formalităţi.

Articolul 144 din Constituție spune ca funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.

Explicațiile fundației UBB

Fundația „Alma Mater Napocensis” este o organizație apolitică, independentă, neguvernamentală, non-profit, cu profil cultural, social, științific, de servicii comunitare și transfer tehnologic, având ca fondator unic Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), potrivit datelor de prezentare de pe site-ul acesteia.

Din 2019, președintele onorific al fundației este fostul ministru al Educației și rector al UBB, Daniel David, iar președinte executiv Dan Octavian Rusu, cadru universitar al Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială a UBB.

În toamna anului trecut conducerea fundației s-a schimbat, fiind numită preluată de Simona Motogna, profesor universitar în cadrul Facultății de Matematică și Informatică a UBB.

Într-un răspuns comunicat HotNews, această precizează că a preluat coordonarea operațională a activităților fundației din 9 noiembrie 2025 și tot de atunci a demarat procedura juridică pentru a valida noul Consiliu Director.

„În acest moment suntem în proces de finalizare a acestei proceduri și este necesar să așteptăm încheierea civilă de către judecătorie a modificarilor în statutul și componenta fundației, astfel încât să fim în deplină legalitate, moment în care vom putea face nominalizarea pentru SC RadonControl SA”, a explicat Simona Motogna pentru HotNews.

Potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată, pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca se află un singur dosar care vizează modificarea actelor constitutive ale Fundației Alma Mater Napocensis, înregistrat și soluționat în 2023.

Acuzațiile de incompatibilitate

Într-o postare publicată joi pe Facebook, avocata Uscov a prezentat documentele de la Oficiul Național pentru Registrul Comerțului care atestă că magistratul CCR are calitate de administrator în cadrul unei companiei RadonControl.

„Agentia Nationala de Integritate (ANI) trebuie sa efectueze cercetări de îndată”, a scris Silvia Uscov pe pagina de socializare.

Contactat de HotNews, judecătorul Dacian Dragoș a precizat că nu mai deține nicio calitate în sistemul privat sau universitar, acolo unde și-a desfășurat activitatea înainte de a fi numit judecător CCR.

„Am demisionat in data de 9 iulie imediat după numire din poziția de administrator RadonControl, si din Fundația UBB. Nu am fost si nu sunt in situație de incompatibilitate”, a precizat Dacian Dragoș.