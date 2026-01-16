Zi decisivă la Curtea de Apel București. Instanța decide situația celor doi judecători CCR contestați de avocata AUR, Silvia Uscov

Curtea de Apel București este așteptată să anunțe astăzi, la ora 9, dacă suspendă actele prin care au fost numiți în funcție judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Decizia pe care instanța o va pronunța nu este definitivă însă poate avea caracter executoriu, ce ar putea duce la suspendare magistraților CCR în caz de admitere. Tot astăzi, la ora 10, CCR se întrunește pentru a patra oară pentru a da o decizie privind pensiile magistraților.

Judecătoarea Olimpiea Crețeanu din cadrul Curții de Apel București este cea care va hotărî dacă va suspenda actelor prin care președintele Nicușor Dan, respectiv Senatul României i-au numit pe Dacian Dragoș și Mihai Busuioc judecători la Curtea Constituțională.

Joi, un alt complet din cadrul CAB a respins cererea Administrației Prezidențiale privind recuzarea judecătoarei Crețanu. Aceasta a avut o atitudine ostilă la adresa juristului Administrației Prezidențiale, amenințându-l la termenul din 5 ianuarie cu evacuarea din sală.

Judecătoarea Olimpea Crețanu este cea care i-a achitat, în anul 2013, pe omul de afaceri Ioan Niculae și pe șeful CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul „Mită la PSD”.

Decizia așteptată astăzi vine la o zi după noi acuzații ale avocatei Silvia Uscov, cea care a inițiat procesul împotriva celor doiu judecători CCR.

Joi, avocata Uscov a prezentat o serie de documente care arată că judecătorul Dacian Dragoș, în paralel cu funcția de la CCR, figurează ca fiind administrator la o societate pe acțiuni din Cluj Napoca.

Dacian Dragoș a explicat pentru HotNews că și-a dat demisia din respectiva funcție, înainte de a fi numit la CCR, însă nu știe dacă Adunarea Generală a Acționarilor a comunicat acest lucru Oficiului Național pentru Registrul Comerțului, așa cum cere legea.

Demersul fără precedent împotriva judecătorilor CCR

Avocata Uscov a cerut Curții de Apel București suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională, pe motiv că nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție

Sesizările Silviei Uscov, înregistrate pe 30 și 31 decembrie la Curtea de Apel București, au primit termen rapid, față de alte dosare similare.

Pe lângă cele două procese deschise împotriva celor doi judecători CCR, Silvia Uscov a dat în judecată în ultima zi a anului 2025 și Guvernul României, solicitând suspendarea deciziei premierului Bolojan privind constituirea comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.

George Simion și avocata Silvia Uscov Foto: Facebook – George Simion

Dacian Cosmin Dragoș, a spus, pentru HotNews, că nu există dubii în privința îndeplinirii condițiilor legale și că, de fapt, acest demers este introdus „într-un moment vădit strategic”.

Decizia CAB este executorie, chiar dacă nu e definitivă

Decizia pe care o va pronunța CAB astăzi nu va fi definitivă, însă judecătorul poate dispune ca aceasta să fie executorie, au explicat mai mulți avocați consultați de HotNews.

Asta înseamnă că în cazul în care sesizările ar fi admise, până la soluționarea pe fond a cauzei, efectele deciziilor prin care au fost numiți judecătorii Dragoș și Busuioc se suspendă, situație ce ar duce la suspendare lor din funcție.

Zi decisivă și la CCR

Judecătorii CCR se vor întruni astăzi pentru a dezbate din nou pe legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Aceasta este a patra ședință CCR pe această sesizare, după amânări generate de boicotul celor patru judecători constituționali numiți la propunerea PSD.

Este foarte probabil ca CCR să amâne și astăzi luarea unei decizii, potrivit surselor HotNews, după ce joi Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că a înaintat o expertiză contabilă la CCR, care arată că noua lege anulează pensiile de serviciu.