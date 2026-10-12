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Actualitate

Decizia instanței supreme în cazul judecătoarei din dosarul Romatsa, suspendată din funcție 

Simona Voicu
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Liliana Cătălina Alexe, judecătoarea de la Curetea de Apel București care în februarie a decis oprirea pentru o lună a activității Romatsa, este suspendată din funcție după un incident de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ea a atacat această decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, iar luni instanța supremă s-a pronunțat.

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