Decizia instanței supreme în cazul judecătoarei din dosarul Romatsa, suspendată din funcție 

Liliana Cătălina Alexe, judecătoarea de la Curetea de Apel București care în februarie a decis oprirea pentru o lună a activității Romatsa, este suspendată din funcție după un incident de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ea a atacat această decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, iar luni instanța supremă s-a pronunțat.

Instanța supremă i-a respins judecătoarei contestația împotriva deciziei din septembrie a Consiliului Superior al Magistraturii de a o suspenda din funcție. Decizia este definitivă.

Hotărârea a fost luată luni de instanța supremă cu opinia separată judecătoarei din complet Simona Maria Zarafiu. Ea nu a fost de acord cu suspendarea din funcție a judecătoarei Alexe. A votat pentru admiterea contestației acesteia și desființarea hotărârii CSM, potrivit minutei publicate pe portalul ICCJ. Fiind în minoritate, opinia sa nu a contat.

Astfel, cu două voturi „pentru” și unul „împotrivă”, judecătoarea Liliana Alexe rămâne suspendată din funcție până când procedura disciplinară declanșată de Inspecția Judiciară va fi finalizată definitiv.

Incidentul care a dus la suspendarea judecătoarei



Liliana Cătălina Alexe este judecătoarea care în luna februarie a decis suspendarea pentru o lună calendaristică a certificatului de furnizare servicii al ROMATSA. Procesul de la Curtea de Apel București soluționat în primă instanță prin decizia cu impact major asupra traficului aerian din România a pornit de la o reclamație privind modul în care Romatsa angaja controlorii de trafic aerian, potrivit documentelor consultate de HotNews.

În 26 august, când la Înalta Curte s-a judecat recursul pe care Romatsa l-a formulat împotriva deciziei Curții de Apel București, judecătoarea Liliana Cătălina Alexe a mers la proces.

La începutul ședinței de judecată, judecătoarea Alexe a luat cuvântul și a acuzat că unul dintre magistrații din complet este incompatibil. A fost scoasă din sala de judecată de un jandarm, la solicitarea președintelui completului de judecată, care i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată.

În decizia de suspendare din funcție a judecătoarei Alexe, CSM susține că prezența acesteia în fața completului de judecată de la ICCJ la soluționarea recursului împotriva hotărârii pe care o pronunțase la fond și intervențiile repetate în proces a afectat imaginea justiției:

„Modalitatea în care doamna judecător Alexe Liliana Cătălina a înțeles să acționeze, prezența acesteia în fața completului de judecată învestit cu soluționarea căii de atac formulate împotriva unei hotărâri pronunțate, în fond, chiar de către doamna judecător, a generat un puternic ecou în spațiul public, atât în presa scrisă și audiovizuală, cât și pe rețelele de socializare, cu consecințe negative asupra întregului sistem judiciar”.

Ieșirea la pensie, blocată

Înainte cu o săptămână de decizia CSM privind suspendarea din funcție, Liliana Alexe a solicitat Consiliului să-i aprobe ieșirea la pensie începând cu 1 noiembrie. Cu o vechime de 25 de ani în magistratură, judecătoarea Alexe a obținut decizia de pensionare de la Casa de Pensii Sector 4 Bucureşti începând cu 3 iunie 2026. Ea nu a ieșit însă în mod efectiv la pensie, continuându-și activitatea la Curtea de Apel București.

Solicitarea privind eliberarea din funcție prin pensionare a fost analizată de CSM abia în 1 octombrie. Judecătorii din CSM nu au fost de acord cu pensionarea.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea cererii de acordare a pensiei de serviciu a doamnei Alexe Liliana Cătălina, judecător la Curtea de Apel București, până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare și informarea Casei Naționale de Pensii Publice cu privire la cercetarea disciplinară a doamnei judecător”, se menționează în documentul CSM.

Consiliul a invocat Legea privind funcționarea CSM, care prevede că „pe durata procedurii disciplinare, soluționarea cererii de acordare a pensiei de serviciu se suspendă până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare”.