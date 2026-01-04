Decizia luată de grupul producătorilor de petrol OPEC+ după intervenția SUA în Venezuela

OPEC+ a decis în urma unei reuniuni desfășurate duminică să rămână la planurile de a pune pe pauză creșterile de producție a petrolului în primul trimestru al anului în condițiile în care piețele globale se confruntă cu un excedent, iar grupul țărilor producătoare intenționează să vadă dacă situația politică incertă din Venezuela va afecta livrările, transmite agenția Bloomberg.

Membrii-cheie ai OPEC+, conduși de Arabia Saudită și Rusia, vor menține nivelurile colective de producție până la sfârșitul lunii martie, au declarat pentru Bloomberg delegați ce au participat la reuniune și au cerut să nu le fie dezvăluită identitatea, deoarece decizia nu a fost făcută încă publică.

Deși au adăugat că ar fi prematură ajustarea ofertei ca reacție la capturarea președintelui Nicolas Maduro, perspectiva producției venezuelene ar putea deveni o chestiune importantă pentru grup în lunile următoare.

Contractele futures pe țiței au scăzut cu 18% anul trecut, marcând cea mai mare scădere anuală de la pandemia de COVID-19 izbucnită în 2020, pe fondul creșterii ofertei din partea membrilor OPEC+ și a altor producători importanți, în timp ce analiștii prognozează un excedent semnificativ și în creștere în 2026.

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar în prezent produce mai puțin de 1% din cererea globală. Președintele Donald Trump a declarat că companiile petroliere americane vor investi miliarde de dolari pentru a reconstrui infrastructura energetică degradată a Venezuelei.

Persoane familiarizate cu situația au declarat sâmbătă că infrastructura petrolieră a Venezuelei nu a fost afectată de seria de lovituri aeriene efectuate de forțele americane în capitala Venezuelei și în mai multe state înainte de capturarea lui Maduro.