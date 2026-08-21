Decizii definitive ale Curții de Apel București privind suspendarea congresului PNL. Tabăra Bolojan a pierdut toate cele patru procese 

Curtea de Apel București a respins ultimele două contestații ale conducerii PNL împotriva deciziilor de suspendare a hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie, prin care a fost aleasă noua conducere a partidului, respectiv a hotărârilor Biroului Permanent al PNL de a nu vota Guvernul Veștea. Anterior, Curtea a respins alte două contestații ale PNL care vizau suspendarea convocării Congresului.

PNL a revenit la vechea formulă de conducere după prima decizie a instanței de suspendare a hotărârilor Congresului.

Deși sunt definitive, hotărârile de suspendare au caracter provizoriu, fiind valabile până la judecarea definitivă a proceselor pe fond prin care contestatarii lui Bolojan cer anularea hotărârilor Congresului. Judecata pe fond încă nu a început.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, va face declarații de presă la ora 14.00, după o ședință a conducerii partidului.

Cele două dosare soluționate joi de Curtea de Apel București au vizat ordonanțele președințiale emise în luna iulie de Tribunalul București, respectiv Tribunalul Ilfov, prin care s-au suspendat hotărârile Congresului PNL și deciziile premergătoare ale Biroului Permanent al PNL de a nu vota Guvernul Veștea, respectiv sancționarea celor care nu respectă decizia BPN.

Curtea a respins cele două contestații ale PNL ca fiind nefondate și a menținut deciziile instanțelor de fond.

În 27 iulie și 18 august, Curtea de Apel București a respins și celelalte două apeluri ale PNL împotriva ordonanțelor prin care contestatarii lui PNL au obținut suspendarea hotărârilor privind convocarea Congresului Extraordinar.

Deciziile Curții de Apel București sunt definitive, însă cele patru suspendări dispuse de instanță au caracter temporar. Ele sunt valabile până la soluționarea definitivă a proceselor în care tabăra anti Bolojan din PNL cere anularea hotărârilor și obligarea partidului să plătească daune morale în cuantum de 4 milioane de lei. Judecarea proceselor pe fond încă nu a început.

Cum a pornit războiul taberelor din PNL

Conflictul din PNL a escaladat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier, fără consultarea partidului.

Demis în urma moțiunii de cenzură, premierul Ilie Bolojan a propus partidului convocarea unui congres extraordinar, motivând că „direcția partidului trebuie clarificată”.

Biroului Politic Național a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru data de 19 iunie și, ulterior, organizarea Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie. De asemenea, BPN a decis ca PNL să nu voteze Guvernul Veștea și a anunțat excluderea din partid a liberalilor care vor participa la guvernare.

În urma congresului din 21 iunie a fost reconfigurată conducerea PNL. Ilie Bolojan a fost reales președinte și a fost modificat eșalonul doi din echipa de conducere. Robert Sighiartău a fost ales secretar general, iar Dan Motreanu, prim-vicepreședinte.

Anterior congresului, vechea conducere avea patru prim-vicepreședinți – Ciprian Ciucu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu. Ultimul a demisionat după deciziile BPN.

Lupta din PNL, mutată în instanță

16 liberali, care îl contestă pe Ilie Bolojan și susțineau votarea Guvernului Veștea, au mutat războiul din partid în instanțele de judecată. Printre contestatari, Alina Gorghiu, Monica Anisiei, Ionuț Stroe, Sorin Câmpeanu.

Într-o primpă fază, contestatarii s-au adresat Tribunalului Ilfov și au cerut suspendarea convocării congresului pe calea ordonanței președințiale. Un instrument juridic care se judecă în regim de urgență până la soluționarea pe fond a cauzei.

Tabăra anti Bolojan a reușit să obțină o primă ordonanță într-un timp record, cererea fiind admisă la doar câteva ore după ce a fost înregistrată.

Nicio altă ordonanță președențială emisă de Tribunalul Ilfov în ultimul an nu a mai fost soluționată cu o asemenea rapiditate, potrivit unei analize HotNews.

Ulterior, contestatarilor din PNL, cărora li s-au adăugat Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, s-au adresat Tribunalului București și au solicitat două ordonanțe președințiale prin care au obținut suspendarea congresului.

Cronologia celor patru ordonanțe obținute de tabăra anti-Bolojan

În 18 iunie, Tribunalul Ilfov a decis, în urma procesului fulger, suspendarea deciziilor din ședința PNL în care partidul a anunțat că nu vrea să participe la „guvernul Veștea” și că-i va exclude pe cei care vor participa la guvernare.

În 1 iulie, Tribunalul București a suspendat hotărârea privind convocarea Congresului PNL din 21 iunie, la solicitarea celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan.

În 8 iulie, Tribunalul București a decis suspendarea hotărârilor adoptate în cadrul Congresului PNL în urma căruia a fost aleasă noua conducere a partidului.

În 27 iulie, la Tribunalul Ilfov are loc procesul celei de-a doua ordonanțe pe care tabăra anti-Bolojan o solicită pentru suspendarea deciziilor Biroului Permanent ale PNL.