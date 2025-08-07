Detalii șocante prezentate de procurori despre uciderea femeii din Arad de către fostul partener

Bărbatul din judeţul Arad acuzat că și-a ucis fosta parteneră după ce a răpit-o și târât-o cu mașina pe o distanță de peste 1,5 kilometri a fost reținut pentru 24 de ore, anunță joi Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Anchetatorii au refăcut filmul crimei și au stabilit cum a acționat bărbatul.

Atenție, vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Femeia, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă, marți seară, între localităţile Chişineu-Criş şi Sintea Marea, pe câmp, „cu multiple leziuni externe, pe toată suprafaţă corpului”.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a avut o relație cu victima, care a durat aproximativ 15 ani. Din relaţia lor s-au născut două fete, ambele minore. Cei doi erau despărțiți de două luni, iar tânăra muncea ca barmaniţă în orașul Chișineu-Criș.

„În urmă cu aproximativ două luni, cei doi s-au despărţit pe fondul unor neînţelegeri, astfel că locuiau separat, suspectul în localitatea Sintea Mare, iar victima la o adresă din oraşul Chişineu-Criş împreună cu cele două fiice. Victima era angajată în calitate de barmaniţă la restaurantul P. din oraşul Chişineu-Criş”, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, într-un comunicat citat de News.ro.

A târât-o agățată de mașină peste 1,5 kilometri

Pe 5 august, în jurul orei 21:30, bărbatul s-a dus cu maşina la locul de muncă al victimei, a parcat lângă terasa restaurantului, după care a coborât din autoturism şi a mers către ea.

Între cei doi s-a iscat o ceartă, moment în care a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului şi a plecat cu ea agăţată de mașină.

„Între cei doi au avut loc discuţii contradictorii în legătură cu nişte mesaje pe care victima le-ar fi redirecţionat unui alt bărbat. Pe fondul acelor discuţii inculpatul s-a deplasat la autoturismul pe care-l parcase în apropiere, a urcat în acesta, a lăsat geamul din dreapta jos şi i-a adresat mai multe jigniri fostei concubine”, au transmis procurorii.

„Victima IRC s-a deplasat la autoturismul fostului concubin, la geamul din partea dreaptă, care era deschis, a intrat prin geamul deschis în autovehicul şi l-a zgâriat pe acesta, cu mâna dreaptă, pe frunte şi pe nas, moment în care ONM a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat”, au stabilit anchetatorii.

Procurorii au adăugat că bărbatul şi-a târât fosta iubită, agăţată de maşină, pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, iar o porțiune din drum a mers chiar cu peste 100 km/h.

„Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu-Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare”, spun procurorii.

La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu Criş, bărbatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, „pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului” s-a desprins de mașină şi a căzut pe asfalt.

Femeia s-a lovit puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, iar în urma rănilor suferite a murit. Trupul ei a fost găsit noaptea, în jurul orei 2.20, la aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu-Criş, pe câmp, mai spun procurorii.

Cadavrul femeii a fost transportat la SJML Arad pentru autopsie.

Bărbatul urmează să fie prezentat, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad.

Potrivit presei locale, în timpul audierilor, bărbatul a declarat că regretă ce a făcut.

Al 33-lea caz de femicid din România din acest caz

Cazul din Arad este doar unul dintre zecile de tragedii recente care au stârnit revoltă. De la începutul anului, în România cel puțin 33 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri.

În acest sens, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pledează pentru includerea femicidului în Codul penal și atrage atenția că astfel de tragedii pot fi prevenite prin măsuri de protecție eficiente.

„Această tragedie reconfirmă cât de important este ca victimele violenței domestice să beneficieze la timp de toate măsurile de protecție: ordin de protecție, ordin provizoriu, monitorizarea agresorului cu brățară electronică”, a transmis instituția, după crima din Arad.