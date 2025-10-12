Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă / Rămâne o singură întrebare

Statele Unite ajută de luni de zile Ucraina să lanseze atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice rusești, într-un efort coordonat, de a slăbi economia lui Vladimir Putin și de a-l forța să se așeze la masa negocierilor, au dezvăluit pentru Financial Times persoane care cunosc operațiunea.

Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Rusia a pierdut aproximativ 40% din capacitatea sa de rafinare, ceea ce a dus la o criză a combustibililor, cozi la benzinării și creștere de prețuri.

Din cauza crizei, Moscova a fost nevoită să recurgă la importuri din Belarus și este pe cale să cumpere combustibili și din China și alte țări asiatice.

Informațiile furnizate de serviciile secrete americane Kievului au permis atacuri asupra unor importante instalații energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol situate mult în spatele liniei frontului, potrivit mai multor oficiali ucraineni și americani familiarizați cu campania.

Ultimul astfel de atac a avut loc chiar sâmbătă dimineață, când Ucraina a anunțat că a lovit cu drone o rafinărie de petrol rusească aflată la 1.400 km distanță de front.

Joe Biden a descurajat acest tip de lovituri

Acest important sprijin pentru Ucraina, dezvăluit acum de FT, s-a intensificat de la mijlocul verii și a fost crucial în a ajuta Ucraina să efectueze acest gen de atacuri descurajate de Casa Albă pe timpul lui Joe Biden.

Atacurile Kievului au determinat creșterea prețurilor la energie în Rusia și au determinat Moscova să reducă exporturile de motorină și să importe combustibil.

Noile informații dezvăluite de publicația britanică sunt un nou semn că Trump și-a intensificat sprijinul pentru Ucraina, pe măsură ce frustrarea sa față de Rusia a crescut.

Statele Unite nu au recunoscut niciodată că un rol direct în atacurile Ucrainei asupra instalațiilor energetice rusești. Washingtonul a rămas timp de multă vreme precaut cu privire la acțiunile care ar putea escalada războiul.

Sprijinul operațional tot mai mare din partea administrației Trump contrastează puternic cu primele luni din cel de-al doilea mandat al președintelui american, când acesta a oprit pentru scurt timp schimbul de informații și ajutorul militar către Kiev pentru a-l presa să înceapă discuții de pace cu Moscova.

Trump vrea ca rușii „să simtă că-i doare”

Schimbarea a survenit după o convorbire telefonică între Donald Trump și Volodimir Zelenski din iulie. „Volodimir, poți lovi Moscova? Și Sankt Petersburg?”, l-a întrebat Trump pe Zelenski în discuția privată.

Conversația „strategică” cu Zelenski din 4 iulie a venit după o convorbire telefonică a lui Trump cu Putin în ziua precedentă, pe care președintele SUA a descris-o ca fiind „proastă” și de care s-a declarat foarte nemulțumit.

Trump și-a semnalat sprijinul pentru o strategie de „a-i face [pe ruși] să simtă că-i doare” și de a obliga Kremlinul să negocieze, au spus două persoane informate despre convorbire. Casa Albă a declarat ulterior că Trump „a pus doar o întrebare, fără a încuraja noi ucideri”.

Rămâne o singură întrebare: Ucraina selectează țintele sau e doar un „instrument”?

Serviciile de informații americane ajută Kievul să planifice rutele, altitudinea, sincronizarea și deciziile privind misiunile, permițând dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune și cu sens unic să evite apărarea aeriană rusă, au declarat sursele FT care cunosc situația.

Trei persoane familiarizate cu operațiunea au spus că Washingtonul a fost implicat îndeaproape în toate etapele planificării.

Un oficial american a declarat că Ucraina a selectat țintele pentru atacurile de lungă distanță, iar Washingtonul a furnizat apoi informații despre vulnerabilitățile locațiilor.

Dar alții implicați și informați cu privire la operațiuni au declarat că americanii au stabilit, de asemenea, priorități în ceea ce privește țintele pentru ucraineni.

Unul dintre ei a descris forța de drone a Kievului ca fiind „instrumentul” prin care Washingtonul subminează economia Rusiei și îl împinge pe Putin către o soluționare a războiului.

Statele Unite analizează și livrarea de rachete Tomahawk și Barracuda

La începutul acestei luni, două surse Reuters au spus că Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică aflate la distanță în Rusia, în contextul în care se analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.

Statele Unite solicită, de asemenea, aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au afirmat oficialii americani, confirmând informații pe această temă publicate de Wall Street Journal.

Măsura vine și în contextul în care Statele Unite iau în considerare și o solicitare a Kievului de a primi rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de 2.500 km – suficient pentru a lovi Moscova și cea mai mare parte a Rusiei europene dacă sunt lansate din Ucraina.

Ucraina a dezvoltat, de asemenea, propria rachetă cu rază lungă de acțiune, numită Flamingo, dar nu se știe de câte dispune, deoarece aceasta se află în faza incipientă de producție.

SUA analizează, de asemenea, pe lângă Tomahawk și livrarea de rachete Barracuda, precum și de alte rachete americane cu lansare de la sol și din aer, care au raze de acțiune de 800-900 km, au declarat alți oficiali ai administrației.

Informațiile, combinate cu arme mai puternice, ar putea avea un efect mult mai puternic decât atacurile anterioare ale Ucrainei în Rusia, provocând daune mai mari infrastructurii sale energetice și punând în dificultate apărarea aeriană rusească.