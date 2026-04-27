Diana Șoșoacă, despre moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan: „AUR este copilul PSD”

Într-o primă reacție după anunțul social-democraților și al reprezentanților formațiunii conduse de George Simion în privința depunerii unei moțiuni de cenzură comune, președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a dat de înțeles că partidul său nu este dispus să susțină demersul parlamentar și a afirmat că „AUR este copilul PSD”.

Ea a susținut că apropierea dintre PSD și AUR este determinată de intenția S.O.S. România de a depune propria moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, chiar luni, 27 aprilie.

„Coaliția ASDUR, AUR-PSD, de care vă vorbesc de luni de zile și de ani de zile. Vă spun că AUR este copilul PSD. Pentru că am anunțat că S.O.S România va strânge semnături azi, 27 aprilie 2026, când depunem moțiunea, PSD și AUR au hotărât să dea pe față că sunt împreună, să nu cumva să se audă de S.O.S România și Diana Șoșoacă!”, a scris lidera S.O.S. România, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Apoi, Diana Șoșoacă a lansat acuzații dure, susținând că se urmărește ca ea să fie „băgată” la închisoare, fără a oferi dovezi.

„Exact ce m-am așteptat! Încă o dată le-am stricat planurile! Cum să nu îmi ridice imunitatea și să mă bage la pușcărie, când de când tot exist în politică, le-am stricat toate șmenurile”, a mai scris președinta S.O.S. România, în mesajul ei.

Fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, au anunțat luni că cele două partide vor scrie și depune o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuții cu conducerile partidelor s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către președinții de partide. Așa după cum cunoașteți, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală. (…) Ambele partide vor fi inițiatori. Mai mult decât atât, am vorbit cu domnul Peiu, sunt convins că și conducerile partidelor noastre vor fi de acord, să facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie prin text la moțiune și să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot”, a spus Neacșu, la Palatul Parlamentului, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Liderul AUR, George Simion, a spus luni, la scurt timp după anunțul făcut de Neacșu și Peiu, că va depune moțiunea dacă va strânge 233 de semnături, cât numărul voturilor de care este nevoie pentru a da jos guvernul Bolojan.

Neacșu a evitat să excludă o posibilă guvernare PSD-AUR. Întrebat dacă moțiunea de cenzură este un pas către această posibilitate, fostul vicepremier a răspuns că „orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”.

Liderul AUR nu a exclus nici el o guvernare alături de PSD.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a afirmat Simion, într-o conferință de presă.