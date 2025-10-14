Dintr-o extremă în alta – Orașul care luna trecută a avut parte de secetă severă a doborât în octombrie recordul de ploaie de la 1944

În septembrie a fost secetă în sudul României, iar la Giurgiu a plouat de 50 de ori mai puțin decât într-o lună obișnuită. În orașul de la Dunăre, lucrurile au stat cu totul diferit în primele opt zile de octombrie, deoarece a fost depășit cu mult un record de ploaie de acum 81 de ani, arată datele ANM.

În septembrie, dintre toate stațiile meteo din țară, cea de la Giurgiu a avut cea mai mare abatere negativă la cantitatea de precipitații: 98%. Asta înseamnă că a plouat cu 98% mai puțin decât media multianuală pentru prima lună de toamnă. Tot la Giurgiu a fost și cea mai ridicată temperatură din țară luna trecută: +37,3 C.

Recorduri de precipitatii in octombrie 2025 (sursa ANM)

În octombrie, lucrurile au stat cu totul altfel la Giurgiu, iar în primele opt zile a plouat de peste cinci ori mai mult decât media pentru toată luna octombrie: 249 l/mp, conform datelor publicate de ANM. A fost stația meteo unde a plouat cel mai mult în România în zilele în care s-au simțit efectele ciclonului Barbara.

Cea mai ploioasă lună octombrie din istoria meteo a orașului Giurgiu a fost în 1944, cu un total de 178 l/mp. În primele opt zile din octombrie 2025 a plouat cu 40% mai mult decât în acea lună de toamnă de acum 81 de ani.

După Giurgiu, cel mai mult a plouat la Zimnicea, în octombrie 2025, un total de 234 l/mp, fiind depășit tot un record de la 1944, însă cu 60%. La Hârșova, în Dobrogea, a fost depășit recordul de la 1972, la fel cum s-a întâmplat și la două stații meteo din București.

La 51 de stații meteo a fost depășită cantitatea de 100 l/mp în primele opt zile din octombrie, dublul mediei pe țară pentru toată luna.

Recordul lunar absolut de precipitații pentru octombrie în România, 318,1 l/mp, este din 1992, la Stâna de Vale care este „polul” ploilor în România.

Sursa foto: Dreamstime.com