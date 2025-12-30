Dmitri Medvedev îl amenință cu moartea pe Zelenski și spune că trupul său ar trebui expus într-un muzeu din Rusia: „Doamna cu coasa îi suflă în ceafă”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat marți cu moartea pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj presărat cu insulte pe care l-a publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, informează agenția DPA, citată de Agerpres.

Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, s-a referit la discursul de Crăciun al lui Zelenski, spunând că acesta a dorit moartea „unei persoane” – probabil liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Tuturor le este clar că el dorește moartea nu doar ‘unei singure persoane’, ci nouă, tuturor, și țării noastre. Și nu numai că își dorește aceasta, dar a și ordonat atacuri masive”, a acuzat Dmitri Medvedev.

„Nu voi scrie aici despre moartea sa violentă, deși în acest moment ‘Doamna cu coasa’ îi suflă deseori în ceafă ticălosului”, a continuat fostul președinte și premier rus.

Medvedev nu l-a numit direct pe Zelenski, ci s-a folosit de o serie de insulte și de jigniri pentru a se referi la liderul ucrainean.

Medvedev a mai scris că, după moartea lui Zelenski, corpul său ar trebui conservat și expus „în scopuri științifice” în muzeul public Kunstkamera din Sankt Petersburg.

În secolul al XVIII-lea, țarul Petru I a expus obiecte științifice în această colecție de curiozități, inclusiv exponate cu malformații.

Ce l-ar fi înfuriat pe Dmitri Medvedev

Deși Medvedev este un provocator notoriu, tirada intitulată „Despre anul care trece” este neobișnuit de dură și insultătoare chiar și pentru standardele sale, potrivit agenției de presă DPA.

În discursul său din ajunul Crăciunului, Zelenski a spus: „Fie ca el să piară, poate că fiecare dintre noi gândim asta în sinea noastră”. El nu a menționat un nume, dar remarca a fost înțeleasă de lume ca referindu-se la Putin.

Zelenski a continuat: „Dar când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînțeles că cerem ceva mai mare. Cerem pace pentru Ucraina”.

Comentariu la o zi după ce Rusia a acuzat Ucraina că a atacat reședința lui Putin

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Ucraina că ar fi încercat să atace cu drone una din reședințele lui Putin din regiunea Novgorod, însă Kievul a negat categoric că ar fi efectuat o astfel de operațiune. Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a fost informat de Putin în cursul unei convorbiri telefonice din aceeași zi cu privire la un astfel de atac. „Nu e bine”, a comentat liderul de la Casa Albă.

Președintele Volodimir Zelenski a respins afirmațiile Kremlinului, numindu-le drept o „farsă”.

Ministrul rus de externe a declarat, de asemenea, că „Rusia își va reconsidera poziția de negociere ca răspuns la atacul asupra reședinței lui Putin”. El a afirmat că Rusia „își rezervă dreptul de a riposta împotriva Ucrainei”.

DPA notează că locuitorii regiunii Novgorod, unde se află respectiva reședință a lui Putin, nu au auzit drone sau explozii în ultimele nopți. În regiune nu au fost emise nici alerte de raid aerian.

Reședința lui Putin, „Dolghie Borodî” este situată la nord-est de orașul Valdai, unde locuiesc până la 14.000 de oameni. Lacul Valdai separă orașul de reședință.

Nicio dovadă pentru acuzațiile lansate de Moscova

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA nu au găsit nici ei vreo dovadă care să susțină afirmația ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, despre un presupus atac ucrainean.

Potrivit ISW, atacurile ucrainene confirmate asupra teritoriului rus sunt de obicei susținute de dovezi care pot fi găsite în surse deschise. Analiștii ISW nu au observat astfel de înregistrări video, relatări locale sau regionale despre atacuri ucrainene în apropierea reședinței lui Putin care să coroboreze declarația lui Lavrov.

Unii analiști ruși disidenți care trăiesc în Occident, precum militantul pentru drepturile omului Vladimir Osecikin, fondatorul platformei „Gulagu.net” a calificat așa-zisul atac cu drone asupra reședinței lui Putin drept o „diversiune” a Kremlinului pentru a sabota negocierile de pace.

Osecikin subliniază că Lavrov a venit cu acest „fake news”, după cum îl descrie disidentul rus, la doar o zi după ce Donald Trump l-a primit la reședința sa din Florida pe Zelenski. În cadrul întâlnirii, s-a discutat un plan de încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că negocierile au decurs bine și că părțile erau „aproape de un acord”.