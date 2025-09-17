Dmitri Peskov și Călin Georgescu, reacție „la indigo”: Comparația cu alegerile americane din 2016

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, și Călin Georgescu au făcut aceeași comparație, cu alegerile câștigate de Donald Trump în 2016, după ce fostul candidat la prezidențialele din 2024 a fost trimis marți în judecată.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, a fost întrebat de televiziunea rusă RBC cum răspunde la acuzațiile procurorului general al României, Alex Florența, care a spus că patru companii cu legături în Federația Rusă au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și a alegerilor din 2024.

Peskov a susținut că afirmația lui Florența, făcută după ce procurorii au decis trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, „nu corespunde” realității”.

„Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de implicare în alegeri, de încercări de destabilizare etc. Apoi au recunoscut ei înșiși că nu este așa. În cazul României, este același lucru!”, a adăugat Peskov, marți.

Interferența în alegerile americane din 2016 a fost negată repetat de Moscova, dar numeroase rapoarte oficiale din SUA din justiție, servicii de informații sau Congres au documentat o operațiune amplă și sistematică a Rusiei în acest sens.

Cazul meu e ca cel al lui Trump, susține Georgescu

Miercuri dimineață, Călin Georgescu, în prima ieșire publică de când a fost trimis în judecată, a făcut și aceeași comparație cu Donald Trump

„Rechizitoriul de ieri este un discurs. Atât. Iar dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al preşedintelui Trump, cu aceleaşi acuze, doar s-au schimbat actorii”, a susținut Georgescu în declarații făcute în fața sediului IPJ Ilfov, unde a fost pentru proceduri privind controlul judiciar.

„Şi aşa cum s-a dovedit adevărul şi s-a arătat adevărul în dosarul preşedintelui Trump, aşa se va arăta adevărul aici”, a continuat el.

El a făcut o referire și la Charlie Kirk, aliatul lui Trump ucis săptămâna trecută, spunând că „este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi.”

Zaharova: Acuzații „ridicole”

Acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România sunt „nefondate” și „ridicole”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, în cadrul unei conferințe de presă de marți.

Zaharova a spus că este vorba de „încercările jalnice ale așa-ziselor autorități de la București de a da vina pe Rusia pentru propriile greșeli grave”, adăugând că „au răspândit acuzații la adresa țării noastre, de amestec în procesul electoral”.

Ea a vorbit și despre „epopeea” prezidențialelor din România din 2024. Anularea rezultatelor primului tur al alegerilor a avut loc sub un „pretext inventat”, a mai spus reprezentanta ministerului rus de externe.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru șase infracțiuni

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, marți, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Pe de altă parte, într-o ieșire publică de marți în numele celui trimis în instanță, avocatul lui Călin Georgescu, Lucian Catrinoiu, a criticat dur rechizitoriul întocmit de procurori. Apărătorul a catalogat documentul drept „un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică și alți 20 de mercenari din gruparea sa.

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra și un alt membru al familiei, Alexandru Potra au fugit din România, fiind dați în urmărire internațională, iar autoritățile române nu au încă informații despre locul unde s-ar afla.

Patru companii cu legături în Federația Rusă au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și a alegerilor din 2024, cu scopul „modelării opiniei publice, destabilizării capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarii gradului de coeziune la nivelul populaţiei”, a declarat, marți, procurorul general Alex Florența.

El a spus ulterior, la Antena 3 CNN, că dosarul Georgescu reprezintă „cel mai grav caz monitorizat în ultimii 35 de ani”. El a explicat că România este ţinta unui război hibrid de mai mulţi ani și a amintit și de cazul cetățeanului columbian arestat anul trecut în România, antrenat de o persoană din Rusia, care pregătea un act de sabotaj pe teritoriul național.

Președintele Nicușor Dan a reacționat marți la cercetarea prezentată de Procurorul General și i-a invitat pe toți românii „să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”.