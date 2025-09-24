Doctorița Flavia Groșan, cercetată de Colegiul Medicilor pentru „fake news medical”, spune că nu a prescris niciodată paracetamol. „Intuiție, sigur”

Medicul pneumolog a intrat în atenția Colegiului Medicilor în urmă cu o lună, după ce a susținut public că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi „dacă au relații intime cu cineva vaccinat anti-Covid”. Marți seară, doctorița a publicat o postare despre paracetamol.

„Am tratat zeci de mii de oameni în cariera mea profesională. De la buburuze la seniori de peste 90 de ani. Dar niciodată n-am folosit paracetamolul. Știința? Poate. Intuiție, sigur”, a scris doctorița marți seară, pe pagina sa de Facebook.

Postarea Flaviei Groșan a adunat până acum peste 2.000 de reacții, dintre care 1,7 mii de like-uri și peste 300 de inimioare.

Mesajul a fost publicat a doua zi după ce Donald Trump a indicat public paracetamolul ca fiind cauză a autismului, informație de comunitățile medicale. De altfel, Agenția Europeană a Medicamentului, instituția care autorizează utilizarea medicamentelor în Europa, a transmis un mesaj oficial în care anunță că paracetamolul poate fi administrat în siguranță femeilor în timpul sarcinii.

„Sfatul nostru se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autism la copii”, a subliniat marți Steffen Thirstrup, directorul medical al Agenției Europene a Medicamentului, citat într-un comunicat al instituției.

„Mai mult de atât nu avem ce să facem, în momentul de față”

Flavia Groșan este cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor Bihor, fiind acuzată de „fake news medical” după ce acum o lună a scris într-o postare pe Facebook că a avut un pacient nevaccinat anti-COVID care a prezentat simptome grave, inclusiv dureri în piept și „ceață mentală”, în urma contactului intim cu partenera sa vaccinată.

Instituția care o cercetează spune că ancheta declanșată în august „este în curs, este la Comisia de jurisdicție a Colegiului Medicilor Bihor.”

„Așteptăm punctul de vedere al referentului de specialitate și al doamnei doctor. Așa merg lucrurile, așa este statutul, regulamentul de funcționare”, spune, într-un dialog cu HotNews, dr. Carmen Pantiș, președintele Colegiului Medicilor Bihor.

Președintele Colegiului Medicilor Bihor spune însă că noua postare a Flaviei Groșan, în care aceasta scrie că nu a recomandat „niciodată” paracetamol pacienților săi „din intuiție”, reprezintă o „circumstanță agravantă”.

Întrebată ce sancțiuni riscă Flavia Groșan în urma cercetării disciplinare în curs, Carmen Pantiș a indicat prevederile din Statutul Colegiului Medicilor: mustrare, avertisment, vot de blam, amendă de la 100 de lei la 1.500 de lei, interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an sau retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România.

„Nu e la prima abatere, iar sancțiunea va fi severă”

În urmă cu o lună, la lansarea cercetării disciplinare a Flaviei Groșan, Carmen Pantiș spunea, într-un dialog cu HotNews, că „este inadmisibil ce informații eronate a postat” aceasta.

Ea explica atunci că cercetarea disciplinară se poate încheia în „două-trei luni”.

Șefa Colegiului Medicilor Bihor vorbea atunci și despre o „sancțiune severă”. „Comisia de disciplină are autonomie față de colegiul teritorial și va analiza cazul în baza legislației în vigoare. Nu e la prima abatere, iar sancțiunea va fi severă.”

Cercetarea disciplinară s-ar putea încheia „în două-trei luni”, mai spunea atunci Carmen Pantiș.

Flavia Groșan nu se află la prima controversă publică. În timpul pandemiei de COVID-19, a afirmat că protocolul oficial de tratament „omoară pacienții” și că a vindecat sute de bolnavi „ca pe o pneumonie atipică”.

Atunci, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o, dar nu a dispus sancțiuni.