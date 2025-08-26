„Doi foști miniștri ai Sănătăţii care au tras sistemul și mai mult în jos pun acum bețe în roate tânărului lor coleg”. Reacție din societatea civilă, în scandalul din PSD

Oana Gheorghiu, co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, vorbește despre „doi foști miniștri ai Sănătăţii care s-au remarcat nu prin reforme, ci prin inacțiune, ba nu, prin decizii care au tras sistemul și mai mult în jos”.

Reacția Oanei Gheorghiu vine după ce Alexandru Rafila și Florian Bodog au încercat să blocheze, într-o ședință internă a PSD, propunerea lui Alexandru Rogobete ca șefii de secție din spitale să dea concurs și să nu mai fie propuși direct de UMF, conform informațiilor din interiorul PSD relatate de HotNews.

Rafila și Bodog „pun acum bețe în roate mai tânărului lor coleg de partid (Alexandru Rogobete – n.red.), care încearcă să scoată dictatura universităților din procesul de numire a șefilor de secție”, scrie Oana Gheorghiu, într-o postare pe Facebook.

„Reformă? Suntem de acord, dar să nu se schimbe nimic. Cam așa doresc domnii Rafila și Bodog”, adaugă Oana Gheorghiu.

Inițiativa lui Alexandru Rogobete ca șefii de secție din spitale să nu mai fie propuși direct de Universitățile de Medicină și Farmacie, cum se întâmplă în prezent, ci să dea concurs, a stârnit scandal în ședința de luni a Biroului Permanent Național al PSD. Doi foști miniștri ai Sănătății – Alexandru Rafila și Florian Bodog – s-au opus măsurii.

Primul care a luat cuvântul în ședința PSD de luni și a anunțat că se opune măsurii Guvernului a fost Florian Bodog, fost ministru al Sănătății între ianuarie 2017 și ianuarie 2018. Bodog a susținut, spun surse din PSD care au participat la ședința, că „nu este normal” ca actualul ministru al Sănătății să propună o astfel de măsură, pe care Universitățile de Medicină și Farmacie nu o susțin.

Imediat după Florian Bodog a intervenit și Alexandru Rafila, care l-a acuzat pe Alexandru Rogobete, fostul său secretar de stat din minister, că, prin propunerea sa, „ne întoarcem la legea lui Vlad Voiculescu”.

Lui Rogobete i s-a reproșat și faptul că la nivelul Universităților de Medicină și Farmacie „s-a creat un curent împotriva lui”.

De partea lui Alexandru Rogobete au intervenit primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Tudose și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Ei și-au exprimat sprijinul pentru măsurile de reformă propuse de ministrul Sănătății.

La rândul său, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a spus, potrivit surselor citate, că PSD-iștii „s-au înțeles” pe pachetul de reformă propus de Alexandru Rogobete, „chiar dacă sunt nemulțumiți mogulii din sănătate”.