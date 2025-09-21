Donald Trump a promis că va apăra Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări din partea Rusiei. Declarația președintelui american

Președintele SUA a răspuns afirmativ, duminică, când a fost întrebat de reporteri dacă ar ajuta la apărarea Poloniei și a țărilor baltice în cazul în care Moscova își intensifică ostilitățile, potrivit AFP și The New York Times.

„Da, aș face-o. Aș face-o”, a răspuns Donald Trump, care a făcut declarațiile înainte de a porni în călătoria spre Arizona, unde va participa la funeraliile lui Charlie Kirk.

Consiliul de Securitate al ONU se întâlnește luni la cererea Estoniei, al cărei spațiu aerian a fost încălcat vineri de trei avioane de vânătoare rusești MiG-31. Este prima dată când țara solicită o ședință de urgență în cei 34 de ani de când este membră a ONU.

După incidentul de vineri, autoritățile de la Tallinn au cerut și organizarea de consultări în baza Articolului 4 din Tratatul NATO de la Washington, cel care stabilește că aliații se vor consulta oricând unul dintre ei consideră că teritoriul, independența politică și securitatea unuia dintre ei este amenințată. Consiliul Nord-Atlantic se va întâlni marți, potrivit declarațiilor făcute de doi oficiali pentru Reuters.

Întrebat duminică dacă a fost informat cu privire la situația legată de Estonia, Trump a răspuns din nou afirmativ, adăugând: „Nu ne place”.

În această lună, Rusia a încălcat și spațiile aeriene ale României și Poloniei.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

În Polonia, autoritățile au reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Pentru doborârea lor au fost mobilizate atâte forțele aeriene ale țării, cât și cele ale NATO.

„Ar fi putut fi o greșeală”, declarase Trump, în 11 septembrie, despre încălcarea spațiului aerian polonez.