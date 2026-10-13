Donald Trump afirmă că Putin își dorește mai mult decât Zelenski încheierea unui acord de pace

Președintele american Donald Trump nu se arată dispus să pună mai multă presiune asupra Rusiei din cauza războiului împotriva Ucrainei, afirmând în schimb că oficialii de la Kiev trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace, relatează marți agenția DPA, citată de Agerpres.

Întrebat de un jurnalist despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în pofida armistițiului energetic pe care l-a anunțat duminică, președintele SUA a declarat: „Va trebui să văd despre ce este vorba, pentru că au existat încălcări de ambele părți”.

Apoi, întrebat cum intenționează să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să respecte armistițiul, Trump a spus: „Cred că ceea ce se întâmplă este că el vrea să ajungă la un acord, și trebuie să-l convingem pe Zelenski să vrea să încheie un acord”.

Deși jurnaliștii au continuat să-l întrebe dacă Putin este interesat de un acord de pace în condițiile în care continuă atacurile în Ucraina, Trump s-a abținut să critice Kremlinul.

„Cred că vor încheia un acord. Cred că de fapt Putin vrea să încheie un acord mai mult decât Zelenski”, a spus Trump.

Zelenski a cerut Casei Albe să se asigure că Rusia respectă armistițiul

Mai devreme în cursul zilei de luni, Zelenski a făcut apel la SUA să se asigure că Rusia respectă armistițiul energetic anunțat de Trump.

„Așteptăm să vedem ce pași specifici sunt gata americanii să întreprindă”, a declarat Zelenski într-o intervenție online la Forumul de securitate de la Varșovia.

El a spus că Ucraina a fost surprinsă de anunțul lui Trump pe social media că toate atacurile asupra infrastructurii energetice din război vor înceta imediat.

„Și imediat după ce postarea a fost publicată, Rusia a efectuat un atac țintit asupra unei centrale electrice din Harkov, provocând noi pagube asupra sistemului nostru energetic”, a spus el.

Volodimir Zelenski, FOTO: Genya Savilov / AFP / Profimedia

„Pentru moment, acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump”

Liderul ucrainean a subliniat că Kievul este pregătit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice dacă Rusia va proceda la fel.

El a spus că forțele ucrainene s-au abținut să atace rafinăriile rusești pe timpul nopții drept răspuns la anunțul lui Trump.

Cu toate acestea, dronele rusești au continuat să atace Kievul luni dimineață, a spus Zelenski.

„Deci, pentru moment, acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump: atacuri rusești. Dar așteptăm, așteptăm detaliile conversației dintre americani și ruși”, a mai spus Zelenski.

Anunțul lui Trump despre un armistițiu energetic a venit după ce decizia sa de a importa mii de tone de combustibil din Rusia a fost criticată de aliații europeni, dar și de mai mulți senatori americani, inclusiv din Partidul Republican.

Senatorii americani au spus că înțelegerea este ilegală din cauza unei interdicții din 2022 a Congresului asupra importurilor energetice din Rusia, menită să prevină o finanțare a războiului Rusiei de către SUA.