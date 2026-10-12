Lovituri în Ucraina la scurt timp după ce Trump a anunțat un „armistițiu energetic” între Kiev și Moscova

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, duminică seară, că Rusia a atacat instalaţii energetice din Ucraina după anunţul lui Trump privind un armistiţiu ruso-ucrainean.

„Ruşii au lovit o centrală electrică din Kiev” şi „ulterior, au avut loc atacuri asupra instalaţiilor energetice din regiunea Harkov. Şi toate acestea s-au întâmplat DUPĂ ce preşedintele SUA a făcut declaraţia sa despre un armistiţiu energetic”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe Facebook.

„Chiar acum a avut loc un atac asupra CHP-5 din Harkov, asupra infrastructurii energetice a orașului”, a declarat Zelenski în jurul orei locale 20:00.

BREAKING: Russia has struck Kharkiv’s Thermal Power Plant No. 5, right as Trump called for an energy truce between Russia and Ukraine. “There has just been a Russian strike on TPP-5 in Kharkiv,” Zelensky said. https://t.co/PKiP0ZDSKQ — KyivPost (@KyivPost) October 11, 2026

The Kyiv Independent a scris, citând oficiali ucraineni, că o rachetă rusească a lovit un magazin alimentar dintr-o suburbie a orașului Harkov. Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a anunțat că trei persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite.

Anterior, liderul de la Kiev a declarat că așteaptă detalii despre armistițiul anunțat de Trump de la partea americană și că „Ucraina susține încetarea focului și este importantă să o susțină și Rusia”.

„Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu (Vladimir) Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe armistițiul. Suntem pregătiți și îl vom accepta”, a spus Zelenski într-o declarație separată, în cadrul unui interviu acordat publicației Axios.

Today, there was a statement from the President of the United States that an energy ceasefire has been secured. This is good news for everyone – and it is important that it become reality. Unfortunately, Ukrainian skies have been infested with Russian “shaheds” all day today. There have been glide bomb strikes and strikes on our energy infrastructure too. A power plant in Kharkiv was attacked this evening. Overall, this past week alone, the Russians have carried out more than 200 strikes on our electricity generation and transmission facilities in Ukraine, and another 17 strikes this week targeted gas and oil facilities. They have killed more than 150 of our people, and more than 700 people have been wounded. Ukraine has proposed many de-escalatory steps. Putin had one answer to all of them – “nyet.” We do hope that he will finally say something to America, Ukraine, and the entire world that will lead to a real and dignified peace. Ukraine wants peace. The question is whether Russia does. The Armed Forces of Ukraine have received all the appropriate orders. We are awaiting clear details of the dialogue between America and Russia – and we expect Putin to follow through on what President Trump said. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Kremlinul nu a avut până la acest moment nicio reacție cu privire la subiect, scrie BBC.

Anunțul lui Trump

Președintele american a anunțat armistițiul într-o postare pe rețeaua Truth Social. „Cu efect imediat a intrat în vigoare un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu-l încălcați”, a anunțat Donald Trump, duminică, fără să dea alte detalii sau să menționeze un interval de timp în care acest armistițiu ar fi valabil.

Mesajul liderului SUA a venit după ce a cerut de mai multe ori Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Chiar sâmbătă, Trump l-a atacat dur pe Zelenski și i-a transmis că „ar face bine să se oprească naibii” din atacuri. Ulterior, l-a criticat din nou, spunând că liderul ucrainean „dintr-un motiv sau altul, nu vrea” să încheie niciun acord.

Vineri, Trump a anunțat un controversat acord între Moscova și Washington privind achiziționarea masivă de motorină rusească, achizițiile ajungând la 3.000.000 de tone. Zelenski a criticat acordul ruso-american drept o „decizie slabă” din partea Statelor Unite și o oportunitate profitabilă pentru Rusia de a-și reface rezervele de lichidități și de a-și finanța războiul.