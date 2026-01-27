Președintele Trump anunță că Iranul vrea să negocieze. Care sunt variantele pentru o intervenție militară

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că regimul iranian caută dialogul, dar a lăsat totuşi să planeze ameninţarea unei acţiuni militare asupra Iranului odată cu desfăşurarea unei forţe navale americane în Golf, relatează AFP, citată de Agerpres.

În acelaşi timp, arestările au continuat marţi în Iran după manifestaţiile de protest care au zdruncinat Republica islamică la începutul lunii. Cel puţin 41.880 de persoane au fost reţinute, iar mii de protestatari au fost ucişi, potrivit ultimelor cifre ale organizaţiei neguvernamentale Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA.

Acest ONG, precum şi alte organizaţii pentru drepturile omului continuă să lucreze la documentarea represiunii, efort îngreunat de blocarea generală a internetului începând cu 8 ianuarie.

Donald Trump a avertizat că SUA dispun de „o armadă numeroasă în apropierea Iranului. Mai mare decât a fost în Venezuela”, referindu-se la operaţiunile americane care au dus la capturarea şefului statului venezuelean, Nicolas Maduro, la începutul lunii ianuarie.

Dar a adăugat într-un interviu pentru site-ului american Axios: Ei „vor să facă o înţelegere. Ştiu asta. Au sunat de multe ori. Vor să vorbească”.

Citește și Însoțit de nave de război, portavionul USS Abraham Lincoln al armatei americane a ajuns în Orientul Mijlociu

„Dacă vor să ne contacteze şi cunosc condiţiile, atunci vom discuta”, a afirmat ulterior un înalt oficial american, potrivit Axios.

Site-ul precizează că Donald Trump nu a dorit să detalieze opţiunile luate în considerare. Analiştii estimează că este vorba de bombardarea unor situri militare sau de atacuri ţintite împotriva liderilor iranieni.

Potrivit New York Times, serviciile de informaţii americane l-au asigurat în repetate rânduri pe Donald Trump că puterea iraniană „slăbeşte” sau chiar „atinge cel mai slab nivel” de la înfiinţarea Republicii Islamice în 1979.

Influentul senator american republican Lindsey Graham a declarat cotidianului citat că a vorbit cu preşedintele în ultimele zile: „Obiectivul este să punem capăt regimului”.

De partea iraniană, Teheranul a indicat că a fost deschis deja un canal de comunicare cu SUA.

Într-o convorbire telefonică purtată marţi cu prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, aliat al SUA, preşedintele Massoud Pezeshkian a avertizat că „ameninţările americane vizează perturbarea securităţii regiunii şi nu duc la altceva decât la instabilitate”. Arabia Saudită a asigurat Teheranul la jumătatea lunii ianuarie că nu va permite utilizarea teritoriului său în eventualitatea unor lovituri împotriva Iranului.