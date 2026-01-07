Donald Trump anunță planul SUA de a vinde până la 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela. „Banii vor fi controlați de mine”

Preşedintele american Donald Trump a anunțat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, relatează CNN.

Autorităţile interimare din Venezuela, instalate după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, vor ceda „petrolul sancţionat”, a afirmat Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

SUA vor folosi veniturile „în beneficiul poporului din Venezuela şi al Statelor Unite!”.

„Petrolul va fi vândut la prețul de piață, iar acești bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt utilizați în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite!”, a scris Trump.

Secretarul pentru energie, Chris Wright, a primit instrucţiuni să „pună în aplicare acest plan imediat”, iar barilii „vor fi preluaţi de nave de depozitare şi transportaţi direct la docurile de descărcare din Statele Unite”, a detaliat Trump.

Un înalt oficial al administraţiei, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat pentru CNN că petrolul a fost deja produs. Majoritatea acestuia se află în prezent pe nave şi va fi transportat la instalaţiile americane din Golf pentru a fi rafinat.

La cât se poate ridica tranzacția

Deşi 30-50 de milioane de barili de petrol par o cantitate mare, Statele Unite au consumat puţin peste 20 de milioane de barili de petrol pe zi în ultima lună.

Vânzarea a până la 50 de milioane de barili ar putea genera venituri destul de mari: petrolul venezuelean se tranzacţionează în prezent la 55 de dolari pe baril, astfel încât, dacă Statele Unite vor găsi cumpărători dispuşi să plătească preţul pieţei, ar putea obţine între 1,65 şi 2,75 miliarde de dolari din vânzare.

Venezuela a acumulat stocuri semnificative de ţiţei de când Statele Unite au început embargoul petrolier la sfârşitul anului trecut, dar predarea unei cantităţi atât de mari de petrol Statelor Unite ar putea epuiza rezervele proprii de petrol ale Venezuelei.

Petrolul provine aproape sigur atât din depozitele sale terestre, cât şi din unele dintre tancurile confiscate care transportau petrol. Ţara are o capacitate de stocare de aproximativ 48 de milioane de barili şi era aproape plină, potrivit analiștilor. Tancurile transportau între 15 şi 22 de milioane de barili de petrol, potrivit estimărilor din industrie.

Nu este clar în ce perioadă de timp Venezuela va livra petrolul către Statele Unite.