Povestea incredibilei operațiuni prin care laureata Nobel Maria Machado a fost scoasă din Venezuela: „Mă numesc Bryan Stern. Încântat de cunoștință”

Maria Corina Machado la hotelul său din Oslo. Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost scoasă din Venezuela săptămâna trecută printr-o operațiune denumită „Golden Dynamite”, scrie AFP, adăugând că totul s-a transformat într-o odisee incredibilă în timpul căreia opozanta venezueleană a suferit o fractură la o vertebră.

Unul dintre personajele principale ale operațiunii, fost militar american, acum specialist în extragerea de persoane din locuri periculoase, a povestit cum s-a desfășurat totul.

Cu riscul de a fi declarată fugară, Machado a părăsit Caracas, unde trăia ascunsă din august 2024, și a ajuns la Oslo în noaptea de miercuri spre joi – prea târziu pentru a participa la ceremonia Nobel – după o operațiune rocambolescă, potrivit americanului care susține că a orchestrat totul.

Opozanta în vârstă de 58 de ani s-a rănit în timpul acestei călătorii tumultoase, în care, după cum spune ea însăși, a fost speriată de moarte.

Machado s-a rănit la coloană în fuga pe mare

„Fractura vertebrală este confirmată”, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Claudia Macero, confirmând o informație publicată inițial de ziarul norvegian Aftenposten. „Pentru moment, nu vor fi comunicate informații suplimentare în afara celor menționate în articol”, a adăugat ea într-un mesaj.

Potrivit Aftenposten, cotidianul de referință din Norvegia, fractura a fost provocată în timpul extragerii sale, de pe coastele Venezuelei, la bordul unei mici bărci de pescuit care a fost nevoită să navigheze pe o mare foarte agitată.

Fractura a fost constatată la spitalul universitar Ullevål din Oslo, precizează ziarul. Fără a da detalii, Machado și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a consulta un medic de la sosirea sa la Oslo.

Fractura nu a împiedicat-o să escaladeze o barieră pentru a saluta susținătorii în timpul primei sale apariții publice în capitala norvegiană, la câteva ore după aterizare.

Maria Machado și susținătorii ei de la Oslo. Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Maduro: „Este un demon”

Inamică a președintelui socialist Nicolas Maduro, Machado a intrat în clandestinitate în Venezuela în august 2024, la câteva zile după alegerile prezidențiale la care i s-a interzis să participe.

Opoziția, la fel ca o mare parte a comunității internaționale, nu recunoaște rezultatul alegerilor care i-au permis lui Nicolas Maduro să obțină un al treilea mandat de șase ani.

Maduro a ironizat rănirea laureatei premiului Nobel.

Machado „spune că are o vertebră fracturată, dar ceea ce este fracturat este creierul și sufletul ei, pentru că este un demon, urăște Venezuela, te urăște”, a declarat președintele venezuelean în emisiunea sa televizată de luni seara.

„Mă numesc Bryan Stern”

Spunând că vrea să îi protejeze pe cei care au ajutat-o, opozanta a rămas extrem de discretă cu privire la circumstanțele în care a părăsit Venezuela săptămâna trecută.

Dar, potrivit relatării lui Bryan Stern, un fost combatant american care a creat o companie pentru a scoate străinii din zone periculoase, această ieșire este rezultatul unei operațiuni rocambolești, numită „Golden Dynamite”.

Potrivit lui, Machado a părăsit Caracasul deghizată și purtând o perucă și a trecut de zece puncte de control fără a fi identificată, înainte de a ajunge pe o plajă din nordul țării.

Ales pentru a nu trezi suspiciuni și pentru a nu se expune la atacuri americane mortale care vizează ambarcațiunile acuzate de Statele Unite că se ocupă cu traficul de droguri, vechiul vas de pescuit pe care trebuie să se îmbarce era defect.

Odată reparată, fragila ambarcațiune a navigat noaptea, prin „valuri de 1,5 până la 3 metri”, potrivit lui Bryan Stern, dar a deviat de la ruta sa după ce a rămas fără GPS.

Machado a fost în cele din urmă transferată, udă și înfrigurată, pe o altă barcă pe care americanul a întâmpinat-o cu un „Mă numesc Bryan Stern. Încântat de cunoștință”.

„Am simțit pur și simplu că eram în mâinile lui Dumnezeu”

La bordul acestuia, ea ajunge în Curaçao, o mică insulă olandeză situată la aproximativ șaizeci de kilometri, apoi se urcă într-un avion privat care o transportă la Oslo, după o escală în Statele Unite.

Întrebată vineri dacă s-a temut pentru viața ei, ea a răspuns afirmativ.

„Au fost momente în care am simțit că viața mea era în pericol”, a mărturisit ea. „A fost și un moment foarte spiritual, pentru că, în final, am simțit pur și simplu că eram în mâinile lui Dumnezeu”, a adăugat Machado.

Premiul Nobel pentru pace i-a fost acordat pentru eforturile sale în favoarea unei tranziții democratice în Venezuela.

O ingineră în vârstă de 58 de ani, Machado trebuia să primească în persoană premiul în Primăria din Oslo, în prezența regelui Harald, sfidând o interdicție de călătorie impusă de autoritățile din țara ei și după ce a stat mai bine de un an ascunsă. Însă ea nu a reușit să ajungă în capitala Norvegiei la timp pentru ceremonie.